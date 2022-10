Chicharito no hace falta en el tri

El 87 veces internacional con la Selección Mexicana y uno de los máximos goleadores del Tri, Luis Hernández, no considera a Javier Hernández como imprescindible en el combinado azteca, pues si no es considerado por Gerardo Martino, aunque haga bien las cosas en su club, poco se puede hacer para poder llegar a verlo en Qatar 2022.

"No, no hace falta (el Chicharito). Eso no te da un lugar, aunque haga bien las cosas en el Galaxy, pero si ni convence al técnico no pasa nada", indicó el Matador en el evento de un patrocinador del Tri.

Respecto al pesimismo que existe para con México de cara a la Copa del Mundo, Hernández Carreón espera que los futbolistas nacionales logren la conexión que los logre hacer trascender en el Mundial.

"Yo lo veo como todos ustedes, como toda la afición y sí se palpa esa desconfianza, pero los jugadores y todos los que están ahí no lo hacen porque quieren, a veces no están en ritmo, pero se tienen que conectar y eso yo si lo veo y lo siento", apuntó el exgoleador.