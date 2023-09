Chivas femenil mantiene el invicto tras golear al Querétaro

Chivas femenil ganó una vez más y mantiene el invicto en el Apertura 2023. Chivas venció 3-1 con u doblete de Alicia Cervantes a un Querétaro que no ofreció argumentos, y llegó a 24 puntos para afianzarse en los primeros lugares.

El partido no comenzó fácil para Chivas. Antes de pisar el área de Querétaro, Chivas debió analizar cautelosamente a su adversario y avanzar con despejes largos por la presión que le ejercía el visitante.

Chivas logró romper el cerco plantado por Querétaro con una advertencia de Carolina Jaramillo al 23 con un disparo que se fue por encima de la portería defendida por Marta Alemany.

Con la primera llamada de Chivas, el conjunto rojiblanco logró detectar los puntos débiles de una defensa que paulatinamente iba dejando grietas, y al 27´, Carolina Jaramillo filtró el balón al movimiento al centro del área de Alicia Cervantes, quien quedó sola ante la guardameta de Querétaro para tocarle el esférico a su salida y sacudir las redes para marcar el 1-0.

Chivas insistió para ampliar la ventaja, y al 34´ Adriana Iturbide estrelló en el travesaño.

Querétaro no respondía y clamaba por el final del primer tiempo, y al 41´, Alicia Cervantes intentó su segundo tanto pero su disparo se fue desviado.

En el segundo tiempo, Chivas mantuvo el dominio con la posesión del balón la mayor parte del tiempo, pero con dificultades para abrir a la defensa de Querétaro, hasta que Alicia Cervantes tomó el balón de volea, pero Marta Alemany alcanzó a rechazar para salvar a su equipo de un tanto más.

Chivas siguió intentando, pero una y otra vez se topó con la muralla de Querétaro hasta que al 88´encontró un penal a su favor que ejecutó Alicia Cervantes para el 2-0. Pero en tiempo de compensación Montserrat Hernández anotó el 3-0 que parecía no moverse porque Dulce Alvarado le dio el gol de la honra al Querétaro para el 3-1.

Spinelli sin miedo ante el América

Chivas está listo para enfrentar al América la próxima semana en el Estadio Azteca, y su técnico Antonio Spinelli, asegura que no hay ningún temor de enfrentar al campeón vigente de la Liga MX Femenil.

Tras vencer a Querétaro por 3-1, Chivas se declara listo para mantener su invicto.

"Es el último campeón (de la Liga MX Femenil), yo estaba en Argentina sin saber que estaría acá cuando ellas jugaron la Final y las vi jugar. América es un equipo intenso, protagonista, tiene jugadoras importantes, es duro. Vemos que este América no es el mismo de tres semanas atrás, pero nos vamos a enfrentar al campeón, y no vamos de espectador, sin miedo a nadie y respeto a todos.

Conocemos las fortalezas del América, pero también como todos los grandes tiene sus debilidades. El Estadio Azteca para el mundo en general es el Estadio donde Pelé y Maradona levantaron la Copa del Mundo, pero el Estadio no me cambia nada, el Azteca tiene la historia, pero me es indistinto, pero sí nos motiva, la afición chiva hermana nos hace sentir en casa y sé que estarán ahí", comentó Antonio Spinelli en conferencia de prensa.

El técnico de las Chivas dijo no estar satisfecho con la victoria de su equipo sobre Querétaro ya que considera que fallaron en exceso oportunidades claras de gol.

"Soy muy exigente, estoy enojado por el gol que nos anotan, me dicen que fue en fuera de lugar, pero si fue o no, fue válido. Hay partidos donde se generan más opciones de peligro, y ahora tuvimos baja eficacia, creo que debe ser el partido que menos situaciones hemos creado, me parece que fue la clave. Sí tuvimos paciencia, pero le dimos vida sal rival al final".