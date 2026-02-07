Chivas no afloja y manda en el Clausura 2026

Chivas continúa con un arranque impecable en el Clausura 2026. El conjunto rojiblanco derrotó 2-1 a Mazatlán FC en el Estadio El Encanto y alcanzó los 15 puntos, manteniendo el paso perfecto en el torneo, aunque con un desenlace más sufrido de lo esperado.

El equipo tapatío impuso condiciones desde el inicio y logró reflejar su dominio rápidamente. Al minuto 15, Efraín Álvarez ejecutó un tiro libre que terminó en gol tras un desvío de Lucas Merolla, acción que dejó sin oportunidad al guardameta local y abrió el marcador para Guadalajara.

La presión continuó y poco después llegó el segundo tanto. Jahir Díaz, quien acababa de ingresar, cometió una falta dentro del área sobre Roberto Alvarado. Tras la revisión del VAR, se marcó penalti que Armando González convirtió con firmeza para el 2-0, alcanzando así cuatro anotaciones en el certamen.

Antes del descanso, Chivas tuvo la posibilidad de sentenciar el encuentro, pero González desperdició un mano a mano al enviar el balón por encima del travesaño. Esa falla cambió el rumbo del partido.

Mazatlán FC aprovechó su oportunidad a balón parado. Édgar Bárcenas cobró con precisión un tiro libre y colocó el esférico junto al poste derecho, superando a Raúl Rangel y acortando distancias. El gol encendió el ánimo en las gradas y complicó a un Guadalajara que hasta entonces había manejado el duelo con tranquilidad.

¿Cómo ocurrió la victoria de Chivas?

En la segunda mitad, el Rebaño intentó recuperar el control. Richard Ledezma generó una de las opciones más claras con un disparo desde fuera del área, pero Ricardo Rodríguez respondió de buena manera para mantener a su equipo con vida.

El cierre fue tenso para el líder del torneo. Chivas terminó defendiendo la ventaja con apuros, replegado ante los intentos de empate de Mazatlán, que estuvo cerca de igualar en los minutos finales. Sin embargo, la zaga rojiblanca logró sostener el resultado.

Consecuencias para Mazatlán FC

Para Mazatlán FC, el resultado significó la segunda derrota bajo el mando de Sergio Bueno y la quinta en igual número de partidos del torneo, manteniéndose en el último lugar de la tabla con cuatro goles a favor y 12 en contra.

Con esta victoria, Guadalajara amplió su ventaja a cinco puntos sobre Tigres, su más cercano perseguidor. Además, Armando González se mantiene en lo más alto de la tabla de goleo con cuatro tantos, empatado con João Pedro del Atlético de San Luis.

El triunfo dejó una nota de preocupación para el Rebaño debido a la lesión de Luis Romo, quien abandonó el campo en los minutos finales tras resentir el muslo derecho. Chivas ahora se alista para afrontar el Clásico Nacional frente al América, en el duelo más relevante de la fase regular hasta el momento.