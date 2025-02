Chivas volverá a ser lo que era antes.- García Junyent.

GUADALAJARA, Jalisco 06-Feb-2025 .-Las Chivas cumplieron en la Liga MX con los 1000 minutos en la regla del menor.

En las primeras 5 jornadas del torneo Clausura 2025, el Rebaño acumuló 1127.8 minutos de juego por parte de los jóvenes.

"La identidad del club es jugar con jugadores mexicanos, la identidad del club es producir el producto, producir jugadores mexicanos, creo que está trabajando muy bien Fuerzas Básicas, hemos estado contando con jugadores muy jóvenes, hemos cumplido ya la regla de más de mil minutos en cuatro partidos y medio, que eso también es un motivo de orgullo en la Liga", dijo el técnico Óscar García Junyent.

"Lógicamente cuando juegas con mucha gente joven tiene un precio que a veces pues en ese proceso se cometen errores, se cometen equivocaciones, pero es en el proyecto en el que estamos convencidos de que en un futuro no muy lejano, Chivas volverá a ser lo que era antes y a luchar por lo que se luchaba antes", agregó.

Los jugadores que le han dado los minutos a Chivas son José Castillo, Eduardo García, Miguel Gómez, Teun Wilke, Mateo Chávez, Luis Rey, Armando González, Diego Ochoa, Raúl Martínez, Yael Padilla, Hugo Camberos, Cade Cowell y Daniel Flores.

"No es un equipo exclusivamente de jóvenes, lo que queremos es es tener una mezcla entre jugadores más consagrados, como puede ser Alan (Pulido) y otros jugadores que nos ayudan mucho en ese proceso. Tú no no construyes una casa en cinco partidos, sino que vas construyendo con pilares fuertes y apuntalando esa casa con jugadores jóvenes que van a ser el futuro de Chivas y que es por una de las razones por la que yo estoy aquí".

"Sabemos que comprar jugadores o los mejores jugadores mexicanos que hay en Europa es muy difícil comprarlos, siempre el precio para Chivas es mucho más alto que para cualquier otro equipo, por eso hay una decisión de producir el producto en casa, el segundo equipo Tapatío quedó campeón de Segunda División y queremos aprovechar esa buena jornada para seguir dándoles oportunidades para que vayan ayudando también al primer equipo a conseguir los objetivos. Yo soy un entrenador que he cumplido todos los objetivos realistas en todos los equipos que he estado y aquí no va a ser diferente, pero lógicamente con cinco partidos es muy pronto para hacer una valoración y más una valoración en un proceso de construcción de equipo que es lo que estamos haciendo", apuntó el técnico del Rebaño.