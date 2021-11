Chucky Lozano se defendió de las críticas tras sus declaraciones

INFOBAE.- Hirving Lozano causó revuelo entre los aficionados del Napoli luego de las polémicas declaraciones vertidas al término del encuentro de México con Canadá en el Octagonal Final de la Concacaf. Al insinuar que existen equipos más grandes que el Napoli, el mexicano fue blanco de críticas y condenas por parte de los seguidores. Sin embargo, horas después de la difusión de la noticia, emitió un mensaje por medio de sus redes sociales.

En esta ocasión, optó por su cuenta verificada de Instagram para aclarar que "en ocasiones, mis palabras pueden ser sustraídas de contexto real". Con una fotografía suya festejando un gol de la entidad napolitana, acompañó un emotivo mensaje donde expresó el aprecio que tiene por la ciudad en la que vive y la relevancia que guarda tanto en su vida personal, como deportiva.

"Me debo a la afición napolitana y encuentro en su lealtad el motivo suficiente para dejar alma, vida y corazón en la cancha en cada ocasión que porto la camiseta del Nápoles. Hoy juego para el Nápoles y mientras lo haga, que espero sea por mucho tiempo, no lo haré simplemente por tratarse de un equipo de futbol. Lo haré porque Nápoles es el lugar donde vivo y donde soy feliz. Es mi casa y la defenderé a ultranza", se lee en el perfil de @HirvingLozano.

Y es que al término del partido contra Canadá, donde México se llevó la derrota de dos goles contra uno, el jugador brindó una polémica declaración sobre su presente deportivo. Aunque, a primera vista, su intención fue dar a conocer las ambiciones que tiene para el futuro de su carrera y no menospreciar al Napoli, el trasfondo pudo haber herido a los aficionados debido a las palabras que utilizó.

"La verdad que estoy en un club muy competitivo, con compañeros muy competitivos y que siempre luchan. He crecido mucho en ese aspecto, pero a mí me gustaría ir a un club más grande. Tengo mis objetivos muy claros. Me siento en un buen nivel y me gustaría dar el siguiente paso", declaró a los micrófonos de Azteca Deportes.

Sin embargo, y a pesar de que en los últimos meses su titularidad ha sido puesta en cuestión por el timonel Luciano Spalletti, se retractó de lo dicho. Para demostrarlo, también aclaró que no busca justificar sus palabras, aunque también ahondó en la importante etapa que su esposa e hijos están viviendo en la ciudad europea.

"No es mi intención aclarar o retractarme de algo que no dije. Me interesa más que los hechos hablen por sí solos. Estos son los hechos: vivo en Nápoles, mis hijos crecen, aprenden y hacen amigos en Nápoles, las amigas de mi mujer son napolitanas, mis vecinos y amigos son napolitanos. Los más bellos momentos de mi vida reciente han transcurrido en Nápoles", aseguró.

Luego de haber difundido la aclaración, diversos aficionados, así como compañeros en el medio futbolístico mostraron su apoyo al talentoso delantero. Entre los personajes que destacaron se encontró Carlos Salcedo, el defensor de los Tigres de la UANL. En su mensaje declaró que "Vamos, Fraile. Rómpela. Eres de Nápoles toda la vida".

"Yo te apoyo", "Te quiero", "Chucky, un ídolo", "Fuerza, Chucky", "Vamos, Chucky", "Ni si quiera juegas como titular en Nápoles después de dos años y hablas de querer ir a uno grande. Habla menos y haz más hechos", "Bien dicho, crack", "Menos palabras, más hechos" y "Nunca dudé de ti, Chucky. Está bien que pienses en tu carrera, pero por ahora sé valiente y rómpela", son algunos de los mensajes que respondieron a su publicación.