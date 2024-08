Ciclista descalificado en París 2024 por golpear a rival

Un escandaloso incidente sacudió las pruebas finales de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando Jan Willem van Schip, ciclista neerlandés, fue descalificado en la competencia de Madison masculina tras golpear a su rival británico, Oliver Wood. El evento, que se disputó en el Vélodromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines, terminó con la victoria de Portugal, seguido por Italia (plata) y Dinamarca (bronce). Sin embargo, la actuación de los Países Bajos quedó empañada por la conducta antideportiva de van Schip.

A falta de 40 vueltas para el final de las 200 pautadas en el circuito, van Schip aparentemente arrojó su bicicleta sobre Wood, quien perdió el control y cayó al suelo, requiriendo asistencia médica inmediata. Tras revisar el incidente, los oficiales de la competencia decidieron descalificar al equipo neerlandés, citando "conducta inapropiada y comportamiento que pone en peligro a otro corredor" bajo el artículo 3, punto 8.1 de las reglas. Además de la descalificación, van Schip fue sancionado con una multa de 1000 francos suizos (aproximadamente 1100 dólares).

Van Schip, quien competía junto a Yoeri Havik, llegó a París con la esperanza de sumar una medalla para su país. Ambos ciclistas venían de coronarse campeones del mundo en la especialidad en Glasgow el año anterior, donde vencieron precisamente al equipo británico compuesto por Wood y Mark Stewart. Sin embargo, su participación en París se convirtió en un desastre, con el equipo neerlandés siendo descalificado antes de finalizar la carrera en la séptima posición.

Oliver Wood, el ciclista británico afectado, habló con la prensa después del incidente, describiendo cómo se sintió tras el impacto: "Estoy bien, pero me siento como si me hubiera chocado un camión", dijo en declaraciones a Eurosport, que fueron replicadas por el periódico británico Express. "Van Schip estaba claramente exhausto, no estaba prestando atención y me golpeó por completo", añadió Wood, quien terminó noveno junto a su compañero Stewart.

La prueba de Madison, incluida en el programa olímpico desde Sídney 2000, ha sido testigo de numerosos momentos memorables, incluido el oro para los argentinos Juan Curuchet y Walter Pérez en Beijing 2008. En Tokio 2020, los daneses Lasse Norman y Michael Morkov se llevaron el oro, mientras que Havik y van Schip finalizaron en quinto lugar. Pero en París 2024, la controversia en torno a la descalificación de van Schip será un capítulo que se recordará por mucho tiempo.