Clasifican tres jaliscienses a los Paralímpicos París 2024

GUADALAJARA, Jalisco 28-Feb-2024 .-Jalisco suma a 4 atletas clasificados a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

A Eduardo Sánchez, de Boccia, se le sumaron los paranadadores Arnulfo Castorena, Pedro Rangel y Marcos Zárate, quien vivirá su primera experiencia en esta justa.

"Estoy muy contento. Las personas más allegadas saben lo mucho que me costó y verlo oficial ya me cambia muchas cosas. No queda más que darle con todo estos seis meses, pero sigo sin creérmela y estoy muy feliz", mencionó Zárate.

Marcos participará en París en las pruebas de 150m combinado SM3; 200m libre; 50m libre; 50m dorso y 50m pecho.

Arnulfo Castorena estará en sus séptimos Juegos Paralímpicos, tras sus participaciones en Sydney 2000 (oro), Atenas 2004 (oro, plata y bronce), Beijing 2008, Londres 2012 (plata), Río 2016 y Tokio 2020 (oro), historial que lo convierte en una leyenda del deporte adaptado.

Su prueba fuerte son los 50m pecho, además de los 150m combinado. Pedro Rangel competirá en sus quintos Paralímpicos, tras su experiencia en los 100 m pecho SB5 en Atenas 2004 (bronce), Beijing 2008 (oro), Londres 2012 (bronce) y Río 2016 (bronce).

El Comité Paralímpico Mexicano dio a conocer de manera oficial la Selección Mexicana de Para Natación, de acuerdo a los criterios de calidad para los Juegos Paralímpicos París 2024.