"Colombia no solo es fútbol, también hay buen béisbol": Luis Escobar

"Me han recibido muy bien todos; los muchachos, el staff, me han hecho sentir como si hubiese jugado aquí antes, con el clima vamos adaptándonos, pero yo vengo de un clima caliente así que poco a poco será más fácil para mí", señaló sobre las conclusiones de su primera semana de pretemporada.

De una genética beisbolera ya que su señor padre y su tío estuvieron firmados para el béisbol profesional, Escobar recuerda sus inicios: "bueno, eso como que ya venía en la sangre, mi padre jugó béisbol, estuvo firmado, mi tío también. En Colombia una de las partes donde más se juega béisbol es en Cartagena, la ciudad de donde soy, aunque de niño me gustaba también jugar otros deportes, tú sabes que de niño uno quiere jugar de todo, gracias a Dios me decidí por el béisbol".

Llegó el 2019 y con él llegó también el sueño de cualquier beisbolista: "yo estaba jugando en Indianápolis (Triple A), tuvimos doble juego y yo estaba esperando la cena cuando me habla el mánager para preguntarme qué estaba haciendo y ahí me dice que me habían subido para Grandes Ligas, yo recuerdo que terminé de hablar con él y enseguida llamé a mis padres, luego me hablaron de la oficina de Pittsburgh porque viajaba ese día como a las 3 de la mañana, así que ya no dormí de la emoción, todo feliz y dándole las gracias a Dios por cumplir mi sueño".

En su debut ligamayorista se encontró a un hoy compañero suyo, al lanzarle a Addison Russell: "hace días estaba hablando con Vivas (Julio) y le dije ´yo me enfrenté con él en Grandes Ligas, yo terminé el inning con él´ y mira como son las cosas de la vida ahora somos compañeros de equipo", recordó.

"En Colombia ha crecido mucho el béisbol y de una manera muy rápida, en 2022 quedamos Campeones de la serie del caribe en República Dominicana, al año siguiente la serie del caribe fue en Venezuela, ahí yo no fui, pero los muchachos hicieron un muy buen trabajo; eso es una gran alegría para mí y mis compañeros porque están viendo que en Colombia no solo es el fútbol sino que también hay buen béisbol", declaró Luis Escobar sobre el crecimiento del deporte rey en su País.

Con relación a los mexicanos con los que más convivió en su paso por la pelota estadounidense, señaló: "allá somos un solo grupo los latinos, se vuelve una familia, yo allá conviví mucho con Eduardo Vera que estuvo aquí, él era compañero mío y hasta la fecha seguimos comunicándonos".

Las diferencias de lanzar en el norte las tiene definidas: "hay que lanzar un poquito diferente, como quien dice hay que saber pitchear un poquito más, la bola vuela un más, hay muy buenos bateadores, pero bueno, para eso son estos días para hacer esos ajustes, para llegar al punto y estar preparado cuando llegue la temporada".