Colonia Obrera arrasa con 13-0 a Guerreros CD en Frontera

Jorge Franco y Nico Cortez no se cansaron de hacer goles en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, donde lideraron al equipo de la Colonia Obrera en la goleada de 13-0 sobre Guerreros CD.

En cotejo de la sexta jornada de la Liga de Fútbol Infantil de Frontera, los obreritos dieron una gran exhibición y sumaron una victoria por holgada diferencia, para consolidarse como uno de los candidatos al título de su categoría.

Franco lideró la ventaja con 4 anotaciones de su autoría, Cortez lo secundó con un hat-trick e Iradien de Luna se unió a la causa con un doblete, mientras que Joshua García, Yair Cortez y Emilio Reyes también aprovecharon los descuidos de la zaga guerrera, contribuyendo con un tanto para redondear la victoria.

Con una ofensiva liderada por Dante Hernández, quien se despachó con un póker de goles, el equipo de Rayados labró una contundente victoria sobre el Polonia por marcador de 8-2, en otro duelo de la jornada 6.

Hernández figuró como uno de los delanteros más efectivos de la semana en el balompié infantil de Frontera al firmar 4 tantos en la victoria de La Pandilla, resultado fue respaldado por André Rodríguez con un par de goles, mientras que Yohan Palos y Bastian Ríos marcaron en una ocasión; a su vez, el conjunto polaco alcanzó a recortar la diferencia en los cartones con un doblete de Diego Suárez, quien fue el mejor jugador de su oncena.

La victoria de Rayados no solo se debió a la actuación de Hernández, sino también a un juego colectivo que mostró una gran coordinación y efectividad en el ataque. La defensa del Polonia, aunque intentó contener los embates, no pudo evitar que la Pandilla se llevara una victoria contundente que los posiciona como uno de los equipos a seguir en la liga infantil.