Compadres de Monclova en Circuito Charro del Noreste.

Las 15 agrupaciones que se enrolaron en la organización del Circuito Regional Noreste Charro, se volverán a ver de nueva cuenta dentro de la segunda fase, que se efectuará el sábado 13 y domingo 14 en el lienzo 11-40 de Gómez Palacio, Durango, todos con la única finalidad de alcanzar puntos en este evento que poco a poco empiezan a despertar más entusiasmo.

Así me informó la mañana de ayer, el colega Juan Borjas desde Saltillo, me dijo que serán cinco charreadas entre sábado y domingo en donde las 15 agrupaciones pertenecientes a los estados de Nuevo León, Durango y Coahuila no solo buscan obtener el primer lugar sino también continuar con su plan de preparación para llegar en mejores condiciones al Campeonato Nacional, que por segundo año consecutivo se efectuará en San Luis Potosí, pero ahora si en un recinto oficial en esa capital potosina.

Ayer sábado la actividad inició a las 12 horas, en donde los anfitriones de Hacienda El Rosario les da la bienvenida, y en donde estarán al lado de Hacienda La Coma y el Huajuco. TRACOMSA con la actuación especial de la Escaramuza El Agave.

Este mismo sábado, pero a las tres y media de la tarde irán Guadalupana de Reynosa, Tamaulipas, Rancho Santa Sofía de Nuevo León y Hacienda Tierra Blanca, con la presencia de la Escaramuza Charra de Oro, que procede de Saltillo.

Y cierra la actividad de ayer sábado a las 19:00 horas con el equipo Villa Chica del vecino estado de Nuevo León, Amigos de La Laguna y el conjunto de Unión Laguna.

Para hoy domingo la primera competencia será a las 12:00 horas con Rancho El Bayo, la segunda Valle de Saltillo y Rancho Santa Paulina de Chihuahua con la actuación de la Escaramuza Las Comarqueñas.

Y cierra la actividad a las 15:30 horas con Compadres de Monclova, el Huajuco-Oro y Rinconada de Frontera con la actuación de la Escaramuza Las Laguneras.