Conade rebaja la beca de la medallista Alejandra Valencia

Por medio de su cuenta de Twitter, ahora x, la medallista olímpica, Alejandra Valencia, dio a conocer que debido a ciertas reglas de la Conade, esta ha sufrido un rebaje en su beca por parte de la institución, esto a pesar de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por medio de un tuit, la medallista compartió lo sucedido:

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias" se lee en el tuit de la deportista.

Ante esto, los internautas han expresado su inconformidad con la Conade, comandada por Ana Gabriela Guevara, la cual ha sido duramente criticada por sus excesivos gastos en las olimpiadas y por la falta de apoyo a los deportistas mexicanos.