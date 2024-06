Confianza sobre la loma.

GUADALAJARA, Jalisco 27-Jun-2024 .-"El que trabaja, merece. Y merece que le vaya bien".

Bajo ese lema, Esteban Haro ha formado un sólida carrera de casi 20 años en el beisbol organizado, pues ha jugado desde el 2005 en la Liga Mexicana de Beisbol y desde el 2007-2008 en la Liga del Pacífico.

El lanzador de los Charros de Jalisco, originario de Los Mochis, Sinaloa, es un veterano de 38 años que disfruta de subir a la lomita y de compartir su experiencia con los pítchers jóvenes.

"El consejo que les doy es que trabajen, yo creo que en este negocio no hay secretos. No por un resultado o dos vas a dejar que eso te de para abajo, entonces mi mejor consejo es que siempre se mantengan trabajando, siempre se mantengan positivos, aprovechen las oportunidades que tengan.

"Siempre lo hablo con ellos, más con (Jorge) Sauceda, con (Néstor) Anguamea (sus compañeros en Charros), trato de proyectarles el ser positivos, el trabajar, el ser agresivos en la loma, aprovechar esas oportunidades, el querer tumbar de buena manera al que está en un puesto por encima de ti, porque esto es una competencia interna, deportiva. El querer avanzar, si eres un relevo largo, pues yo quiero tirar la sexta, yo quiero tirar la séptima, yo quiero ser un abridor, como yo les digo, traten de establecerse lo más rápido posible para que no sean unos pitchers del montón", confesó.

Haro se ha ganado, a base de buenas actuaciones, la confianza del mánager Benjamín Gil para ingresar en situaciones apremiantes de los juegos.

"Fíjate que (Gil) da mucha confianza, le gusta mucho conversar con el jugador y eso te hace sentir bien, te hace sentir la confianza que él te transmite, yo creo que está de sobra decir que es un mánager ganador, eso te lo transmite. Desgraciadamente hemos tenido problemas de lesiones, no hemos podido estar juntos para dar los resultados que, en mi opinión, el equipo debe tener con el talento que hay; creo que en el momento que todo mundo esté sano y hagamos ese click, las cosas van a cambiar", consideró Haro.

El sinaloense llegó a la jornada de ayer con 10 juegos lanzados en la temporada, todos en labor de relevo. Suma una efectividad de 3.86 y ha mostrado un gran control, pues ha recetado 8 ponches y no ha otorgado ninguna base por bolas.

"Es algo que he estado acostumbrado a hacer en mi carrera, el lanzar en momentos difíciles, en las entradas finales. Ahora me han llevado, se puede decir poco a poco, ha sido un bateador o dos, pero han sido momentos apremiantes", expresó.

El derecho sufrió en el invierno pasado, mientras jugaba con los Mayos de Navojoa, una lesión en el codo de su brazo de lanzar, por lo que requirió una cirugía que lo alejó algunos meses del montículo.

"Creo que fue bueno el trabajo durante mi etapa de rehabilitación, que prácticamente regresé a mi 100 por ciento en cuanto a mi control. A lo mejor la fuerza todavía no está al 100, pero en cuanto a mi control, mi comando sí está al 100 y eso me da mucha seguridad y confianza para hacer mi trabajo", compartió Haro, quien en LMB ha lanzado para Tigres, Campeche, Aguascalientes, Saltillo, Durango, Puebla, Mariachis de Guadalajara y Charros de Jalisco.

ASÍ LO DIJO

"Tengo mucha confianza en mi recta, en mi comando, en tirarla pegada, en tirarla afuera, gracias a Dios tengo ese don de tener un buen comando y después de mi recta uso mi curva para tratar de terminar a los bateadores".

"Una operación siempre conlleva un riesgo, nunca vas a saber cómo vas a quedar, cómo vas a regresar, cuándo vas a regresar, si vas a regresar bien, si no va a haber dolor; yo creo que fui muy afortunado porque nunca presenté ninguna molestia y regresé en la fecha que me establecí".

"No es un secreto que la Liga subió de nivel ahora con 20 extranjeros y sube la exigencia para nosotros, entonces es trabajar más, es enfocarte más y tratar de hacer el trabajo. Muchas veces los resultados no se dan, pero no por eso tienes que dejar de trabajar y tratar de hacer los ajustes".

Esteban Haro, pítcher de los Charros de Jalisco