Contábamos los días para salir de Chivas.- Alexis Vega

GUADALAJARA, Jalisco 13-Feb-2024 .-Alexis Vega dice que contaba los días para salir de las Chivas. El delantero rompió el silencio para hablar de sus últimos meses en el club y de la indisciplina cometida en un hotel de concentración del equipo, en el anterior torneo Apertura 2023.

El ahora futbolista del Toluca declaró que la indisciplina 'fue más tranqui' de lo que se especuló. Sin embargo, tanto Alexis Vega como sus entonces compañeros de las Chivas, Cristian "Chicote" Calderón y Raúl Martínez fueron separados durante dos semanas del plantel y meses después, se negoció su transferencia del equipo. Además de la reincidencia de Alexis Vega en infringir el reglamento interno de las Chivas.

"Mucha gente después de lo de la indisciplina, salía yo a la plaza a comer o algo y me pedían una foto y ahí mismo, que como que en broma me decían: me hubieras invitado a la fiesta, y yo ya estaba en ese tiempo fastidiado y yo los encaraba y les decía: ¿cuál fiesta? Me decían, no, pues la que hiciste en Toluca. Le digo, ¿usted sabe o tiene pruebas o por qué lo dice? Me dicen, no, es lo que dicen las redes sociales. Le digo, ah, entonces es lo que dicen las redes sociales, por no saber bien lo que pasó. La gente no sabe. Y no salí a hablar ni nada, ni mucho menos, porque yo sé que no le tengo que dar explicaciones a nadie. Solamente yo sé lo que pasó", contó Alexis Vega en el podcast se su compañero en Toluca, Jesús "Canelo" Angulo.

"Fue un momento complicado porque se inventaron muchísimas cosas. Y la gente se cree todo lo que ve en redes sociales y no sabe la realidad. Solamente yo y los que separaron del equipo sabemos qué fue lo que pasó.

"También hablamos con Chivas y todo lo que pasó obviamente fue por el bien de nosotros. Todo lo que pusieron era mentira. Hay cosas que yo me voy a quedar, porque obviamente si yo te digo alguna cosa u otra, puede ser que sí crean, que no crean o que pueda haber todavía hasta más problemas.

"Yo lo hablé con mi familia nada más aclarar que pues no fue nada de lo que pusieron. Estuvimos un tiempo separados, pero después nos reintegraron al grupo, porque si tú sabes que es eso, normalmente ya no regresas, o te sacan el equipo, entonces como fue más 'tranqui' de lo que ellos pusieron ahí en redes sociales, nos incorporaron, me parece que fue como una semana y media. Primero llevan a Raúl y a 'Chicote' a jugar, y después a mí, pero ya estábamos entrenando con el equipo, nos separaron muy poco tiempo".

Alexis Vega mencionó que con Amaury Vergara y sus compañeros nunca tuvo problemas, y que no podría hablar mal de las Chivas, además de agradecerles la oportunidad de vestir la camiseta rojiblanca durante 5 años.

"El tema de la afición y con la gente, sí, ahí sí fue un poco más complicado porque desde lo que pasó de la supuesta indisciplina aquí en Toluca, obviamente la afición se empezó a molestar y están en su derecho, pero sí, yo después ya entraba a la cancha y me abucheaban, para mí fue difícil al principio, porque nunca lo había vivido, sino ya hasta el final de lo que estuve en Chivas.

"Nosotros somos jugadores, estamos dispuestos a las críticas, a los abucheos y a mí no me afectaba tanto, pero después hubo un momento que me afectó muchísimo porque se empezaron a meter ya con mi familia. Cuando se metieron con mi esposa, con mis hijos, fue algo que, quieras o no, te pega, porque ellos son los menos indicados para que les puedan tirar tanta cagada, esa es la realidad.

"Yo veía cómo sufría Pau (su esposa) con todo lo que le ponían, con todo lo que ponían de mis hijos. Y a mí me daban ganas de responder, de escribir y todo ese rollo, peo eran cuentas falsas, tú sabes que los güeyes no tienen los huevos para decirtelo de frente. Y yo no me voy a poner a pelear con alguien que no sé ni quién es. Me aguantaba más por ese tema, pero sí hubo un tiempo, ya los últimos seis meses que estuve en Chivas la pasé súper mal, más por el tema de que se metían con mi familia, sino no tanto por que me tiraran a mí. Pero muy, muy complicado, había veces que yo llegaba a la casa y le decía a mi esposa, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, por el tema de ver cómo le tiraban a ella. Contábamos los días para salir de Chivas y que ellos pudieran estar más tranquilos", reveló Alexis Vega.

El delantero mencionó que tuvo ofertas de equipos de la Liga MX y de la MLS, pero que su intención fue permanecer en México y aceptó regresar a jugar a Toluca para estar cerca de su familia y por ser el equipo que lo formó.

"La verdad sí sentí muy cul, más porque, por el hecho de que era algo que no esperaba. Cuando a mí me dicen que ya no podía estar más en Chivas, que tenía que buscar salir, me pegó, pero no sabes lo mucho que me pegó. A mí y a mi familia, porque nunca pasé malos momentos en Guadalajara. Al contrario, siempre fui feliz, disfrutamos muchísimo, la ciudad nos encantaba, el equipo nos encantaba. Todo. Chivas es otro pedo también".

"Chivas significó mucho, me marcó de por vida a mí llegar a un club como Chivas, me cambió la vida, en esa ciudad nacieron mis hijos, ese equipo me dio la oportunidad de jugar unas Olimpiadas, de poder jugar un Mundial, lamentablemente no pude cerrar mi ciclo con un campeonato que era lo más lo más deseado y estuve tan cerca de conseguirlo ahí en la Final contra Tigres, no se nos dio la oportunidad, pero solamente tengo palabras de agradecimiento por todo lo que me dieron a mí y a mi familia. Chivas siempre tendrá un espacio en mi corazón", apuntó Alexis Vega.