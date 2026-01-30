Copa Mundial 2026: Alemania descarta boicot a pesar de tensiones políticas

La Asociación de Fútbol Alemana descartó este viernes cualquier posibilidad de boicotear la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de enfrentar presiones internas derivadas del contexto político internacional y, en particular, de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado oficial, la DFB dejó clara su posición al señalar que "el Comité Ejecutivo está de acuerdo en que los debates sobre política deportiva deben realizarse internamente y no en público". El organismo precisó que actualmente no se considera un boicot al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La federación alemana subrayó que, como parte de la preparación rumbo al torneo, mantiene diálogo con representantes de los sectores político, de seguridad, empresarial y deportivo. En ese marco, reafirmó su convicción sobre el papel del fútbol como herramienta de cohesión global.

"Creemos en el poder unificador del deporte y en el impacto global que puede tener una Copa Mundial de fútbol. Nuestro objetivo es fortalecer esta fuerza positiva, no impedirla", añadió la DFB.

Durante las últimas dos semanas, medios de comunicación y figuras políticas en Alemania discutieron la posibilidad de un boicot al evento, luego de que Trump amenazara y posteriormente se retractara con imponer aranceles a países de la Unión Europea que se opusieran a sus planes de anexar Groenlandia.

El Mundial de 2026 es considerado uno de los proyectos de mayor prestigio para Trump, quien además mantiene una relación cercana con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Un eventual boicot por parte de potencias europeas, como Alemania, tendría un impacto severo en el desarrollo del torneo.

En medio de estas tensiones, Infantino buscó bajar el tono político durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Ahí sostuvo que el fútbol tiene una capacidad única para influir en el ánimo colectivo.

"El mundo se paraliza porque el Mundial y el fútbol tienen un impacto real en la vida y el estado de ánimo de las personas como ninguna otra cosa", afirmó.

Los llamados a boicotear grandes eventos deportivos por razones políticas no son un fenómeno nuevo. Antes del Mundial de 2022 en Qatar, diversos gobiernos y medios de la Unión Europea plantearon esa posibilidad debido al trato a los trabajadores migrantes en el país anfitrión.

Alemania, una de las selecciones más laureadas del fútbol mundial, ha ganado la Copa del Mundo en cuatro ocasiones. Por ahora, su federación apuesta por mantener al fútbol al margen del conflicto político y confirmar su presencia en la cita de 2026.

Más allá de las propuestas de boicot para que la Copa del Mundo no se celebre en Estados Unidos, Leon Goretzka, mediocampista de la selección de Alemania, lanzó un mensaje crítico dirigido al presidente estadounidense Donald Trump, en medio de la tensión política que ha generado en Europa su postura sobre Groenlandia.

En una entrevista concedida el miércoles al diario alemán Die Zeit, Goretzka afirmó que las recientes decisiones del mandatario estadounidense han tenido un efecto inesperado en el continente europeo.

"Ha conseguido hacernos sentir no sólo alemanes, sino también europeos", señaló el jugador del Bayern Múnich al referirse al impacto político de Trump en la percepción colectiva dentro de Europa.

Pese al contexto político que se vive actualmente en Estados Unidos, marcado por un debate migratorio intenso y un aumento de acciones de las autoridades migratorias, el futbolista confió en que la Copa del Mundo será un evento exitoso.

Goretzka reconoció que sigue de cerca la situación política, pero subrayó que el enfoque deportivo debe prevalecer durante el torneo.

"Claro que estoy al tanto de los debates políticos. Sin embargo, espero que sea un torneo fantástico. El mundo será nuestro invitado en Estados Unidos. El torneo impulsará el fútbol allí y convencerá a mucha gente de que es un deporte increíblemente emocionante", afirmó.