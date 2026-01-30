Cristiano Ronaldo marca su gol 961 en triunfo de Al Nassr

Enfrentando a Al-Kholood en la Liga de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo consiguió su gol 961 como profesional en el aplastante triunfo de Al Nassr (0-3), donde el delantero portugués apareció completamente solo en el área para empujar el balón al fondo de las redes luego de un auténtico tiki-taka que recordó al Barcelona de Messi y Guardiola.

Tras una primera mitad sin anotaciones, Cristiano Ronaldo apareció en el área rival para poner su nombre en el marcador, llegar a 17 anotaciones en la temporada de la Liga de Arabia Saudita, y empatar a Julián Quiñones como uno de los máximos goleadores del certamen.

Para concretar la jugada que arrancó en 3/4 del área rival, Al Nassr únicamente necesitó de 6 pases -algunos de primera intención- para distraer la atención de la defensa rival, ganarle la espalda a los zagueros de Al-Kholood y ponerse en ventaja en el marcador, misma que no volverían a perder en lo que restó del compromiso.

Así fue el tanto al puro estilo del tiki-taka que terminó concretando Cristiano Ronaldo:

Inmediatamente después de anotar, El Comandante y los jugadores del Al Nassr corrieron rumbo al tiro de esquina y celebraron de la característica forma en la que lo realiza el 7 lusitano, sin embargo, debido a la manufactura de la anotación, se echó la memoria para atrás para recordar el tiki-taka del Barcelona que cautivó una época... aunque también lo sufriera Cristiano Ronaldo.

Con este resultado, Al Nassr se mantiene en el segundo lugar de la tabla general con 43 puntos obtenidos en 18 partidos, quedando únicamente a 3 unidades de Al Hilal, líder del certamen, que recientemente empató 2-2 frente a Julián Quiñones y Al Qadisiya.

La Liga de Arabia Saudita marcha en la Jornada 18, restando 16 encuentros más para cada una de las escuadras en donde se definirán los equipos que califican a la siguiente temporada de la Champions Asiática (1° al 3°) y quienes terminarán perdiendo la categoría para descender (16° al 18°).