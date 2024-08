CR7 habla de su inminente retiro del futbol

El histórico goleador del Real Madrid y de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, hablo sobre su inminente retiro de las canchas de futbol, señalando que es probable que acabe su carrera en su actual equipo.

En una entrevista para NOW, el lusitano señalo que su retiro llegara en un par de años más, confiado de que este le dirá adiós al futbol en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Asimismo, señalo que buscara disputar una copa más con su selección antes de partir.

"No sé si me retiraré pronto, dentro de dos o tres años, pero probablemente lo haga aquí, en el Al-Nassr", declaró Cristiano Ronaldo al canal portugués NOW

"Cuando deje la selección, no se lo diré a nadie por adelantado y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada. Ahora mismo lo que quiero es poder ayudar a la selección en los próximos partidos", expresó Cristiano Ronaldo, que afirmó que le gustaría "mucho jugar" en los duelos de Liga de Naciones.

Sobre su futuro al acabar su carrera como futbolista, señaló que no piensa en ser técnico.