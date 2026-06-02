Cruz Azul San Buena empata 3-3 con Atlético Español en la Liga Mayor

Atlético Español y Cruz Azul de San Buena salieron de la cancha de la Secundaria 1 con un punto en la bolsa tras igualar 3-3, en uno de los partidos más intensos registrados dentro de la cuarta jornada de la Liga Mayor de Fútbol.

El cronómetro marcaba el minuto 28 cuando la máquina celeste abrió el marcador por conducto de Diego Casas, quien posteriormente redondeó su actuación con otro tanto al '75 que selló la igualada definitiva; por su parte, Jaime Aranda contribuyó con un tanto al '37, con el cual le dio ventaja momentánea de 2-0 a los sambonenses.

A su vez, el Atlético Español respondió al minuto 43 con un tanto de Rogelio de León, mientras que en la parte complementaria anotaron César Mireles al '66 y Luis Barajas al '67 para rellenar la cuenta. Tras la igualada, los españoles continúan invictos y se situaron en el tercer puesto de la tabla con 6 unidades, mientras que el Cruz Azul llegó a 5 puntos.

El emocionante partido se desarrolló en la cancha de la Secundaria 1, donde ambos equipos mostraron un gran nivel de juego. Diego Casas abrió el marcador para Cruz Azul, pero el Atlético Español no se quedó atrás y logró igualar en un encuentro lleno de acción y goles.

El Real San Francisco registró su segundo triunfo de la campaña tras superar, con muchos apuros, a un aguerrido Palmeiras por la mínima diferencia de 1-0, en otro cotejo correspondiente a la fecha 4. La principal figura del partido resultó ser Jesús Franco, quien se hizo presente en el área en la parte complementaria para firmar el solitario tanto que definió el resultado. Con esto, la escuadra franciscana alcanzó las 7 unidades mientras que Palmeiras se estancó con 5.