Cruz Azul y Pumas UNAM empatan 0-0 en la final de ida de la Liga MX

La gran final de ida de la Liga MX entre el Cruz Azul y Pumas UNAM terminó sin goles, pero no sin emociones. En un Estadio Ciudad de los Deportes repleto de expectativa, ambos equipos empataron 0-0 en un partido que quedó lejos del espectáculo ofensivo esperado, aunque dejó una sensación clara: el campeonato sigue completamente abierto.

A pesar del marcador, Cruz Azul fue el equipo que más insistió. La Máquina tomó la iniciativa desde los primeros minutos, generó varias oportunidades y dominó buena parte del encuentro, pero se topó con un muro llamado Keylor Navas. El experimentado arquero costarricense fue la gran figura de la noche con atajadas decisivas que evitaron la caída de los universitarios y mantuvieron vivo el sueño auriazul.

El papel de Pumas UNAM en la final

Por su parte, Pumas apostó a un planteamiento más conservador. Los felinos resistieron la presión cementera y buscaron aprovechar espacios al contragolpe, aunque su producción ofensiva fue limitada. Aun así, salir con el empate como visitante puede interpretarse como una pequeña ventaja psicológica rumbo al duelo definitivo en casa.

La tensión de la vuelta

El empate sin anotaciones convierte la vuelta en un escenario de alta tensión. Con el reglamento actual de la Liga MX, ya no existe el criterio de posición en la tabla para desempatar, por lo que si persiste la igualdad tras los 90 minutos, el campeón deberá definirse en tiempos extra o incluso en penales.

Ahora, toda la presión se traslada al Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas intentará aprovechar su localía para conquistar un título que no consigue desde 2011, mientras Cruz Azul buscará levantar su décima estrella y demostrar que el dominio mostrado en la ida puede transformarse en goles cuando más importa.

La ida dejó una conclusión clara: quizá no hubo goles, pero sí una promesa de drama para la vuelta. Porque cuando una final queda empatada, los errores pesan más, los héroes aparecen y cualquier detalle puede terminar escribiendo la historia del campeón.