Armando González busca su sueño europeo tras el Mundial 2026

Armando ´Hormiga´ González lo tiene claro: su sueño es Europa y el Mundial 2026 puede ser el trampolín para consumarlo. El delantero del Guadalajara confirmó que, de presentarse una oportunidad en el Viejo Continente tras la Copa del Mundo, la escucharía con calma, sin descartar la posibilidad de no regresar a Chivas, el que es el equipo de sus amores. "Sí, lo intentaría, porque es un sueño que tengo. Pero si no se da, no pasa nada; seguiré trabajando. Y si se da, estaré muy agradecido. Todo depende de seguir enfocado en el día a día", declaró el atacante en entrevista a TUDN.

El prolífico delantero rojiblanco también admitió que el FC Barcelona es el club con el que más fantasea para jugar en Europa: "Sí, claro, ¿a quién no le gustaría? El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Si se da, estaría muy agradecido."

Las palabras llegan en el momento de mayor protagonismo de su carrera. El Hormiga fue el campeón de goleo del Apertura 2025 con Chivas, convirtiéndose en el primer delantero rojiblanco en liderar esa tabla desde Alan Pulido, hace nueve años. Acumuló 24 goles en sus dos últimos torneos con el Rebaño, una cifra que Javier ´Chicharito´ Hernández usó para exigirle mayor reconocimiento. "Tenemos a un mexicano de Chivas con 24 goles en dos torneos y no queremos ponerlo en Europa, ¡qué cagado!", comentó Hernández.

En el Clausura 2026 que está en la fase de definición de su campeón, el Hormiga González estuvo muy cerca de revalidar el título de goleo individual mientras empujaba a Chivas hacia una fase regular de alto nivel. El equipo de Gabriel Milito aprovechó su estado de forma para construir una de las campañas regulares más sólidas del torneo, hasta que Cruz Azul los frenó en semifinales de la liguilla sin él y otros cuatro titulares en el campo al estar concentrados en el Tri.

El contexto de su posible salida ya tiene antecedentes concretos. Reportes de prensa en Europa informaron hace unos meses que el CSKA de Moscú ofreció 20 millones de dólares por el delantero durante el Clausura, una cifra que superaba la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares vigente para clubes europeos. González rechazó la propuesta por razones deportivas: "No se me hacía adecuado dejar a mis compañeros y al club en ese momento, era jornada 6, ya no podían fichar a nadie más y se me hacía una falta de respeto", explicó a TUDN. Su entorno también descartó el destino ruso por las sanciones que pesan sobre esa liga y su escaso nivel competitivo real.

Con 23 años, convocado al Mundial en México y con una cláusula de rescisión que no detendrá a un club europeo serio, Armando González tiene todo para que el verano sea el último de su historia en Guadalajara.