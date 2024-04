'Cubo' Torres: Una uña enterrada y el dilema del dopaje

GUADALAJARA, Jalisco 04-Apr-2024 .-Una uña enterrada tiene en vilo la carrera de Érick "Cubo" Torres.

Luego de dar positivo en un control antidopaje por clostebol, presente en el spray neobol que le administraron para cicatrizar la extracción de una uña, el mexicano tiene programada la audiencia el 17 de abril en la Comisión Antidopaje de Costa Rica.

Ahí, se determinará si al canterano de las Chivas se le considera responsable de haberse dopado de manera intencional o queda exonerado para así reintegrarse a su equipo, el Herediano de Costa Rica, que dirige el técnico mexicano Héctor "Pity" Altamirano.

"Gracias a Dios nos dieron la fecha para la audiencia, algo por lo que habíamos batallado mucho acá en Costa Rica porque el Comité del Dopaje lo maneja el gobierno, y para hacer la audiencia tienen que juntar a un jurado de cinco personas, que vienen de diferentes lados y tienen que coincidir. Pero ya salió la fecha para el 17 de abril, y ahí en esa misma audiencia me dirán si hay un castigo o no", comentó Torres a CANCHA.

"Yo estoy con mucha fe y muy positivo porque con las pruebas que presentamos, imágenes, testimonios y declaraciones juradas del médico del equipo, la directiva del equipo donde estuve antes, admitiendo que fue error de ellos al poner ese medicamento, espero que el resultado sea favorable para nosotros.

"El 17 termina todo, no hay más; el 18 puedo estar entrenando o me dan una suspensión que puede ir desde un mes hasta un año. Este tipo de cosas te abren los ojos cuando llegan de repente, y sabes que no eres culpable o que no está en tus manos y que alguien más fue responsable. Estoy seguro que se hará justicia, que la Comisión de Antidopaje de Costa Rica estará haciendo bien su trabajo", confesó "Cubo".

- ¿Qué fue lo que sucedió?

Fue una uña que se me enterró por el uso del zapato y los entrenamientos. El doctor del equipo (Asociación Deportiva Guanacasteca) me sacó la uña enterrada del dedo gordo, y al extraerla me queda la herida, pero sólo me sacó un cuarto de la uña. Entonces, para que me cerrara la herida, el doctor, sin mi autorización y sin preguntarme, me puso un spray que se llama neobol que sirve para cicatrizar más rápido las heridas y lo venden en cualquier farmacia. Al finalizar los entrenamientos yo terminaba sangrado, el doctor me drenaba la pus del dedo gordo y al final me ponía ese spray. Cuando me llega la notificación de doping me comunico con el cuerpo técnico del Guanacasteca y me dicen que me habían hecho las curaciones con neobol que contiene la sustancia de clostebol que está prohibida, aunque salió muy poco en el examen, fue de 0.02 de porcentaje en la sangre.

Ese es un punto a mi favor, que salió muy bajo el porcentaje, y cuenta mucho el cómo se introduce a tu cuerpo, la sustancia que sea ya sea inyectado, pastilla, jarabe, y cuando te lo inyectan es mucho más delicado porque tu cuerpo lo absorbe de diferente manera. A mí me lo pusieron en spray sobre la piel, y cuando es así la finalidad no es doparte porque tu cuerpo no absorbe para tratar de sacar ventaja. Hay muchos factores para que pueda salir todo bien.

- ¿Qué has hecho durante el tiempo inactivo desde el 25 de enero en que fuiste notificado de dar positivo?

Entrenando, tengo un preparador físico personal que me está poniendo a punto, él entrenó antes con el Herediano, ya no está ahí, pero tiene un gimnasio y me está poniendo mucho mejor que lo que he estado en toda mi carrera, estoy en dobles sesiones y es un profesional. Si regreso para el 18 de abril sería para cerrar el torneo faltando 7 fechas por jugar para llegar a la Liguilla.

El club (Herediano) me ha apoyado, mi contrato está en pausa, no me lo rompieron, y me dijeron 'si hay una suspensión de dos meses, seis o siete meses no te vamos a romper el contrato y al terminar la sanción llegas con el equipo'. Me están ayudando con lo económico, no con lo que dice el contrato, pero sí colaboran. Ahorita no puedo estar con ellos por reglamento, no entro a la cancha ni al estadio y ni al vestidor, más que como aficionado.

Además, me he seguido preparando, tengo mi curso y mi licencia de entrenador en la FMF, y en cuanto pasó esto me moví e hice un master de Dirección Técnica en el Football Science Institute (FSI) que también está haciendo (Antonio) Briseño porque Chivas está asociado con el FSI de España, y vi que "El Pollo" subió en sus redes sociales que era un máster importante, y me dije que debía seguir preparándome, seguir con puertas abiertas y consciente de que el futbol es muy efímero, que en cualquier momento se termina, y me quedan quizá uno tres o cinco años más de carrera a mis 31 años.

"El Cubo" también decidió vender comida por redes sociales en compañía de su esposa.

"La familia de mi esposa es restaurantera y con las recetas de su papá hacemos alitas y boneless. Mi esposa es la chef, ella es la que hace todo, yo soy el que prueba. Bien, no tenemos una infraestructura muy grande, todo es en la casa, fue también generando eso, que como ser humano que ahora hay mucho tiempo, aunque uno tenga sus ahorros, no te vas a quedar en la sala sin hacer nada. No quisimos quedarnos tranquilos, mantenernos ocupados y ha salido bastante bien", dijo a TD Más de Costa Rica.

- ¿Cómo te cambió los planes que tenías para jugar Concachampions?

Para mí era una buena vitrina, una oportunidad para jugar contra Toluca, ahora los Cuartos de Final contra Pachuca, porque si haces bien las cosas te vuelves a poner en el radar de equipos mexicanos, con la afición de México, y si haces un par de goles y asistencias, todo eso lo tenía en mente cuando llegué al Herediano. Pero en este tiempo he aprendido a agradecer las cosas buenas y malas. Y si no me tocó estar ahora, quizá el próximo año me toque jugar Concachampions contra equipos mexicanos y de la MLS, y lo voy a valorar mucho más.

¿Qué es el clostebol?

El clostebol es un esteroide anabolizante. Es un medicamento que pertenece al grupo de los denominados corticoides o corticosteroides. Esta sustancia se encuentra, por ejemplo, en cremas destinadas a agilizar la cicatrizacón de heridas, así cómo otras afecciones en la piel como erosiones, quemaduras, sequedad o radiodermitis.

Al igual que otros esteroides, es un derivado de la testosterona y es básicamente una versión sintética de esta hormona.

Lo que lo hace particularmente popular es que no puede convertirse en estrógeno dentro del cuerpo.

Se utiliza si desea desarrollar cantidades moderadas de músculo magro, mientras quema grasa y mejora el rendimiento deportivo.