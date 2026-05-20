Cuervos remontan y vencen a Truenos en Monclova

En uno de los duelos más reñidos y dramáticos de la séptima jornada, el sexteto de Cuervos sacó la garra y remontó un auténtico partidazo para derrotar en tres sets a la escuadra de Truenos, sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

El arranque del encuentro fue una auténtica batalla en la red. Truenos salió encendido y atacando con potencia para lograr inclinar la balanza con un cerrado 25-23 que hizo vibrar la grada. Pero los Cuervos no bajaron las "alas". Con mayor agresividad en el saque y una mejor coordinación en la cobertura, los emplumados cambiaron el rumbo del cotejo en el segundo episodio.

Punto a punto, los Cuervos fueron tomando el control del partido hasta emparejar la contienda con parciales de 25-22. Ya en el set definitivo, los emplumados cerraron la remontada con marcador de 15-12, consumando una victoria valiosa para seguir peleando fuerte dentro de la categoría Varonil.

GANAN LOS PLASENCIA Y FLAMEL

En encuentro de la categoría Mixta, Los Plasencia no tuvieron mayores complicaciones ante Raptors y definieron la victoria en dos sets corridos. La dinastía mostró una clara superioridad sobre la cancha y selló el resultado con parciales de 25-20 y 25-10 ante un rival que no salió en su mejor tarde.

Por su parte, Flamel vino de menos a más y logró sacarle el triunfo al sexteto de Demons en otro reñido duelo de la división Mixta. La escuadra de Flamel terminó imponiéndose con cartones de 18-25, 25-19 y 15-12, para protagonizaron una de las remontadas más espectaculares dentro de la séptima jornada de la Liga de Voleibol Rangelitos.