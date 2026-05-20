¿Final del pueblo? Boletos para Pumas vs Cruz Azul ya se revenden hasta en 267 mil pesos

La pasión por el futbol mexicano volvió a demostrar que no tiene precio... o al menos eso parece para quienes buscan un boleto para la final entre Pumas UNAM y Cruz Azul. Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó convirtiéndose en un fenómeno de especulación que ha dejado a miles de aficionados fuera del estadio antes de que ruede el balón.

En plataformas digitales de reventa, algunas entradas para el duelo definitivo del Clausura 2026 llegaron a ofrecerse por cifras de hasta 267 mil pesos, un monto comparable al enganche de un automóvil o incluso al costo anual de renta de un departamento en varias zonas de la Ciudad de México.

El contraste resulta impactante si se compara con los precios originales anunciados por Pumas para el partido en el Estadio Olímpico Universitario, cuyos boletos oscilaban entre 400 y mil 150 pesos, sin contar cargos por servicio. Es decir, algunos revendedores elevaron el valor de las entradas hasta más de 200 veces su costo inicial.

La batalla digital por un asiento

La preventa, realizada a través de Ticketmaster para socios y clientes bancarios, estuvo marcada por fallas técnicas, filas virtuales interminables y frustración colectiva. Usuarios reportaron esperas de más de 100 mil personas en línea, pagos rechazados y sesiones caídas justo al momento de finalizar la compra.

En redes sociales, el enojo de los aficionados no tardó en aparecer. Muchos denunciaron que el sistema solo liberó ciertas zonas del estadio o que los cargos extra encarecieron aún más la experiencia. Mientras unos intentaban conseguir boletos desde la madrugada, otros vieron cómo en cuestión de horas las entradas ya estaban circulando en reventa con precios exorbitantes.

Cuando el futbol se vuelve un lujo

Más allá de la emoción por una final histórica, el caso vuelve a abrir el debate sobre el acceso al deporte en México. Para miles de seguidores, asistir al estadio ya no depende únicamente de la pasión o la disponibilidad de tiempo, sino de la capacidad económica para competir contra un mercado paralelo cada vez más agresivo.

El duelo entre Pumas y Cruz Azul promete estadios llenos, audiencias millonarias y un ambiente inolvidable. Sin embargo, para gran parte de la afición, la final se verá desde casa, no por elección, sino porque el precio de vivir el espectáculo en vivo parece reservado para unos cuantos.

Lo que debía ser una celebración del futbol terminó exhibiendo otra realidad: en las grandes finales, la emoción también cotiza en miles de pesos.