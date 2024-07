Dan de baja a 'Chofis' del Pachuca por temas extra cancha

GUADALAJARA, Jalisco 17-Jul-2024 .-Javier Eduardo "Chofis" López no continuará en el Pachuca por situaciones extra cancha.

El director técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, dio a conocer la decisión que tomó la directiva hidalguense.

"No va estar más con nosotros. Por algunos temas particulares, ha tomado alguna resolución la institución, no soy el más indicado para darlo (a conocer) y seguramente ya no va estar más con nosotros", comentó Guillermo Almada.

Con el Pachuca, "Chofis" López jugó 46 partidos y anotó 10 goles en cuatro torneos, sin embargo, en el actual Apertura 2024, no fue tomado en cuenta desde el inicio de certamen.

El canterano de las Chivas, también fue dado de baja del club rojiblanco, por indisciplina, en el torneo Apertura 2020.

Posteriormente, fue cedido al San José Earthquakes, de la MLS; y finalmente, dos años atrás fue transferido de manera definitiva del Guadalajara al Pachuca, como parte de la negociación por Santiago Ormeño.