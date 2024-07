Enzo Fernández se disculpa por canticos racistas

Por medio de su cuenta de Instagram, el mediocampista argentino, Enzo Fernández, pidió disculpas por la canciones racista que el y la selección argentina entono tras ganar la Copa América en los Estados Unidos.

El argentino se disculpo por el video que a circulo en las redes sociales, donde se aprecia a los argentinos burlándose de los afrodescendientes que juegan para la selección francesa, haciendo énfasis en el jugador, Kylian Mbappe.

"Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi portal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", dijo Fernández.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad", terminó.

A pesar de estas disculpas, el Chelsea, club para el que juega Enzo Fernández, iniciar una investigación en su contra.