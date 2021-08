"De que te sirve ser alguien, sino ayudas a la gente": Profesor Raymundo Palomo Calvillo

El deporte del beisbol es una de las disciplinas más practicadas en la Región Centro, pero el softbol ha tomado una gran fuerza en los últimos años, en la Región Centro hay hombres que han buscado impulsar esta disciplina, tal es el caso del profesor Raymundo Palomo Calvillo a sus 63 años no piensa colgar su guante y sigue aportando a este deporte como si fuera su vida propia.

Sus inicios en el softbol se dieron en el CETIS 46 donde nació lo que hoy se conoce como la Liga Magisterial de Softbol, un circuito con alto nivel de competencia donde maestros compiten en edición sabatina, además reconocida a nivel estado. El profesor además tiene grandes logros en su carrera deportiva lanzando dos juegos sin hit ni carrera en categoría de bola puesta, para los lectores de Periódico La Voz comparte su experiencia.

La incursión en el softbol

La Liga Magisterial fue lo que nos llevó a meternos de lleno en la disciplina del softbol, la iniciativa nació del contralor de la escuela Miguel Candelario Martínez, ahí trabajaba yo como profesor de Educación Física, junto con mi compadre el profesor Jesús Mendoza, el primer paso fue darle difusión a la convocatoria con las diferentes instituciones educativas, todo esto naciendo en el año de 1982.

Un gran logro la liga Magisterial

Me siento muy orgulloso que la liga siga vigente y más orgulloso aún que soy el único que queda vigente de los que iniciamos esa liga, Miguel Candelario se fue para Palaú y el profesor Jesús Mendoza ya se jubiló y el equipo del CETIS 46 desapareció después.

Sus Mayores logros deportivos

Como jugador tengo varios campeonatos con diversos equipos donde he participado, pero lo que yo considero más destacado, son los dos juegos sin hit ni carrera que tengo en mi vida deportiva en la pichada de péndulo que no es nada fácil dominar a los rivales.

Me siento agradecido con Dios y con mis compañeros de juego en ese momento, el primer juego sin hit ni carrera fue en el 2004 jugando en campestre de lago y él otro fue en el campo que se encuentra entre Conalep y CETIS en Frontera, ahí fue yo no sabía que lo llevaba sin hit ni carrera, sino hasta el final del juego el anotador hizo anuncio oficial.

Además de varios campeonatos de picheo que tengo, tres de ellos en el club Amimem.

Algunas dificultades deportivas

El deporte de softbol no era muy popular en aquellos tiempos cuando iniciamos la Liga Magisterial, solo existían el 8-80 y Campestre de Lago, entonces darle la difusión y lograr posicionar la liga.

Impulsor del deporte con la franquicia Sultanes

Los Sultanes nacieron a raíz de una invitación a la Liga Nocturna de San Buena, el surgimiento del nombre es porque yo soy aficionado a los Sultanes, allá había mucha gente que nos iba a ver, eran muchos jovencitos con los que dábamos batalla a equipos muy experimentados, en esa liga logramos alcanzar un campeonato y un subcampeonato.

Posteriormente llegamos a la Liga del Club To-Ton ahí el equipo llegó por iniciativa de mi hijo Raymundo Palomo conocido como "Titino", ahí se logró el campeonato, además de que también en la liga Amimem conseguimos otro campeonato.

A todos los muchachos que han participado en la franquicia de Sultanes yo les agradezco bastante que la hayan formado y a los que siguen les felicito por todos esos logros obtenidos.

No piensa colgar el guante

Yo me siento con muchas ganas de salir adelante y eso es lo que le inculco a mis hijos, el amor a ganar y no tener miedo a perder, yo no pienso colgar mi guante y bate, no quiero dejar este deporte voy a darle hasta que mi cuerpo ya no me responda.

El legado del softbol con sus hijos

Me siento con un orgullo muy grande el que mis hijos sigan practicando esta disciplina, siempre pienso fíjate el paso que vas a dar y yo digo no fíjate tú porque yo voy detrás de ti, es lo que le digo a mis hijos, trato de inculcarles que den lo mejor de sí en todos los aspectos, ganes o pierdas te van a dar una experiencia.

El consejo del Profesor Raymundo Palomo a los jóvenes

Yo les recomiendo que se enfoquen en cualquier deporte que les guste, que siempre den todo de sí, que entreguen el corazón al momento de estar en una cancha de juego, campo o terreno, vivan y sientan el momento con alegría.

"Finalmente quiero gradecer principalmente a mi familia, a mis hijos que me vieron jugar desde muy pequeños, a mi esposa y a todas las personas que me han acompañado en parte de mi trayectoria deportiva".