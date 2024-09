Deben seleccionados aprovechar tiempo en el Tri

LEÓN, Guanajuato 03-Sep-2024 .-Al mundialista en Francia 98, Ricardo Peláez, le resulta inverosímil cómo hoy en día existan jugadores que no quieran ir a la Selección Nacional, cuando debería ser el llamado la consumación de un sueño.

Ábsit lo expresó a Grupo REFORMA en el día de su investidura al Salón de la Fama del Futbol Internacional.

"Un llamado a la Selección Nacional, por el amor de Dios, es tu máxima aspiración, con eso soñaste, con jugar profesional, con vestir la camiseta nacional, entonces disfrútalo cuando ya lo tienes y aprovéchalo.

"No puedo entender a alguien que está en la Selección Nacional y que le dé flojera ir a un partido o a la Leagues Cup, al contrario, tienes que valorar por lo que soñaste. Nos estaba faltando liderazgo en la Selección Nacional, tomar mejores decisiones en la Liga para volver a ser una liga competitiva", expuso.

Espera que la mano de Javier Aguirre en el Tricolor sea la adecuada para llevar a México a un buen desempeño en el Mundial del 2026 en casa.

"Perdimos mucho tiempo a raíz del Mundial de Qatar, cambiamos presidentes de la FMF, comisionados, tres técnicos y hoy que tenemos una estructura definida, hay que aprovechar el tiempo. Ojalá que Javier Aguirre exija tiempo de trabajo".

Peláez recordó sus inicios en el futbol y aseveró que con trabajo se ganó el derecho de entrar al Salón de la Fama.

"Mi llegada al profesionalismo fue muy circunstancial. Voy, me pruebo, me debutan inmediatamente, meto dos goles, quedo campeón con América, algo increíble que ya no sucede porque tienes que tener el proceso de fuerzas básicas", comentó.

"Sé que esta distinción me la gané en la cancha y agradezco mucho que me reconozcan. Me da mucha alegría el haber sido centro delantero, goleador, porque es una posición distinta, es un especialista".