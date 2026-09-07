Diablos A se impone a Bravos A en emocionante partido: final asegurada

Jesse Cruz produjo 3 rayitas con jonrón y Adrián Llanas aportó un par de anotaciones para liderar el ataque con el que Diablos A venció a Bravos A por pizarra de 6-4, para sellar su pase de entrada a la final de la categoría Moyote, en la Liga Ribereña.

La tribu del Teocalli se puso al frente en el primer episodio con anotación de Danilo Ramos, y Gael Martell agregó una rayita más en la tercera tanda, pero en el cierre de ese mismo capítulo, Jesse Cruz cimbró la registradora con zendo jonrón, llevándose por delante a Demis Esquivel y Adrián Llanas, para darle ventaja de 3-2 a los pingos.

Para la cuarta tanda, Bravos agregó una anotación más por medio de Leonel Lara para nivelar los cartones, pero Dylan Cura apareció en el fondo del cuarto rollo para regresarle el comando del juego a Diablos A.

Ya en la quinta tanda, César Jiménez selló la cuarta anotación para la tribu y volvió a emparejar el score, pero el drama terminó en la parte baja de la quinta tanda cuando Adrián Llanas y Jesse Cruz consiguieron un par de carreras que valieron para remachar el triunfo y dirigir a la novena escarlata a la serie final.

En el montículo del Parque Raúl Galata, Demis Esquivel se anotó el acierto en labor de relevo, mientras que Danilo Ramos cargó con la derrota.