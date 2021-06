Dice Roberto Reyes Gámez, ¡adiós al béisbol!

Score

Fue parte de dos campeonatos nacionales, pero una lesión en su pierna derecha, hace un año, ahora lo retira del deporte de sus amores, el béisbol.

Elocuentes gráficas de la historia beisbolera que por 60 años disfrutó el C. P. Roberto Reyes Gámez, dentro del beisbol amateur y campeonatos nacionales de softbol, su trofeos como campeón bateador, un legado enorme que deja a su dinastía, un orgulloso padre de familia, que supo labrar el camino del éxito, ahora me dice "Ramiro me retiro, ya tengo desgaste de huesos y dejo el deporte que me apasiona, para seguir conservando mi salud", bendiciones para Roberto y su familia.

"Ni modo Ramiro, mi etapa dentro del beisbol y softbol, ya culminó para mí" me dice el empresario Roberto Reyes Gámez. Y agregó; agradezco a mis compañeros del equipo Tuzos y a Horacio Zertuche, ese homenaje en vida, que me realizaron el domingo, un gesto inolvidable, pero agradezco a Dios, todo el apoyo que me brindó en mis actuaciones en el terreno de juego. Roberto Reyes Gámez a quien conocí en los años del 70´s, aceptó breve entrevista, con el fin de conocer su fabulosa historia dentro del beisbol pequeño al lado de Remigio Galindo y posteriormente amateur con diferentes equipos de Frontera y Monclova.

ROBERTO, MIS LECTORES QUIEREN SABER ALGO DE TU HISTORIA

Pues que te puedo decir Ramiro, una satisfacción enorme después de haber jugado durante 60 años, seis décadas que no se olvidan, tan fácilmente.

A veces pensamos que es fácil jugar beisbol, pero no es así, hay que usar la dinámica dentro del terreno de juego, yo le agradezco a mi esposa, hijos, el haber estado conmigo, apoyándome en esta pasión que yo sentía tanto por el beisbol como el softbol.

¿QUIÉN ENSEÑÓ A ROBERTO, LOS SECRETOS DEL BEISBOL?

A los siete años, me enseñó el señor Remigio Galindo, ya en mi juventud debuté en una liga de ciudad Frontera que se llamaba "José Quiroz" era como Segunda Fuerza como en el año del ´78.

Después me vine a Monclova, para participar en las ligas CNOP, Fernando "Pichi" Padilla, Intercolonias, Salomón Jamín, Liga Monclova, con varios equipos, ya después a los 38 y 40 años, lleguen a ciudad Frontera con las Ligas Master y actualmente estaba con en la recreativa de 50 años con los Tuzos.

¿TIENE ROBERTO EN SU VITRINA, TROFEO INDIVIDUAL DE BATEO?

Si como 7 como campeón en hits, dos en dobles, te platico Ramiro, yo no era bateador de largo alcance, por decir jonronero, solo chocaban la bola para conectar el hit y producir carreras.

Ahí en su oficina de la Alberquita, platiqué con mi amigo Roberto, un hombre que vive para servir, me consta porque en diciembre, el Día del Niño, el 10 de mayo, obsequia regalos para llevar a personas necesitadas de los ejidos de Castaños.

¿SABOREÓ ROBERTO REYES, CAMPEONATOS ESTATALES Y NACIONALES?

Claro en beisbol nos coronamos en Piedras Negras con el equipo de Frontera, segundo sitio después en Torreón, y tres títulos estatales con diferentes selecciones de Monclova, me comentó Roberto Reyes.

¿ALGO MÁS IMPORTANTE PARA TI EN ESTE DEPORTE, ROBERTO?

Uno muy importante en Saltillo, y otro en Parras De la Fuente, en estas ciudades nos coronamos campeones nacionales, también me platicó Roberto, que estuvo dos años en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, con el equipo de Agujita, lo llevó hacía allá Mario Garza, jugando la segunda base.

¿DISFRUTASTE DE UN TÍTULO NACIONAL EN SOFTBOL, ROBERTO?

Pues sí, en campeonato nacional en Monterrey, Durango, Torreón, Ciudad Juárez Chihuahua, en Saltillo y en el mero Chihuahua, Hermosillo, primero eliminatoria municipal y después estatal.

En esta ciudad de Monclova, inicié en softbol del club 8.80, después en softbol de Jorge Gurrola, liga Pericos, Casa Meced, jugando casi todos los días de martes a domingo.

AQUÍ EN MONCLOVA, ¿FORMÓ ROBERTO SU FAMILIA?

Si Ramiro, me casé con María del Carmen Cruz, ella nativa de Rosita Coahuila, y procreamos a Roberto Reyes, Jazmín del Carmen, Paola y Raymundo Reyes, me comenta entusiasmado el homenajeado por la Liga Recreativa de 60 Años Roberto Reyes.

TE VAS FELIZ POR TU HOMENAJE ROBERTO, Y CUELGAS LOS SPAKIS

Claro Ramiro, me siento feliz, por el homenaje que me realizaron en vida, un legado que dejo a mis hijos y esposa, mi cuerpo se cansó, y definitivamente cuelgo los spaiks, pero seguiré atento al desarrollo del deporte rey, en donde cuento con miles de amigos, mi bendición para ellos y claro para ti Ramiro, por esta entrevista, termino diciendo el C. P. Roberto Reyes Gámez ícono del beisbol de antaño.