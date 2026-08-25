Dinastía Almanza se impone en el Gimnasio Municipal Milo Martínez

La dinastía Almanza hizo valer su jerarquía en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, al imponerse con autoridad en dos sets ante la escuadra de Estrellas, dentro de la jornada 21 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Desde el arranque, los Almanza mostraron un juego dinámico y efectivo, tomando el control de los intercambios y marcando el ritmo del encuentro. Con ofensiva precisa y buen trabajo colectivo, se llevaron el primer set por 25-21.

La escuadra de Estrellas buscó reaccionar en el segundo episodio, pero la dinastía mantuvo el ritmo del partido y no dio concesiones. Con otro parcial de 25-21, los Almanza cerraron el encuentro en dos sets corridos, sumando un triunfo más a su cuenta en la categoría Varonil.

En otro compromiso de la cartelera del pasado domingo, dentro de la categoría Mixta, el sexteto de Incógnito también salió con los brazos en alto al superar en dos sets corridos a Bulls.

Los Incógnito combinaron precisión desde el servicio y una sólida labor defensiva para ganar el primero 25-16, y sentenciar posteriormente el duelo con un contundente 25-12, consiguiendo un resultado que refuerza sus aspiraciones de playoffs.