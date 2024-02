Disfruta Brandon Vázquez su momento en Rayados

MONTERREY, NL 27-Feb-2024 .-El inicio goleador que tiene Brandon Vázquez lo tiene feliz, pero agradecido por la ayuda de sus compañeros y cuerpo técnico.

Vázquez suma 4 goles con tan sólo 6 tiros en Liga MX, así como una anotación más en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El mexicoamericano ha comenzado con una alta efectividad pues anota también gol cada 78.5 minutos en Liga MX.

"Ha sido un gran inicio del torneo, el equipo ha estado haciendo un gran trabajo y me ha ayudado ponerme en frente de la portería, mandarme buenos centros, darme buenos pases, entonces estoy muy contento de cómo el equipo me ha estado ayudando en frente de la portería también", expresó el centro delantero.

Brandon dijo que la competencia interna ha sido clave para que todos eleven su nivel y en lo personal más con delanteros que están produciendo como Germán Berterame.

"Me siento muy cómodo con lo que me pide el entrenador, obviamente, para mí se me hace fácil adaptar a lo que me pide el equipo y me estoy metiendo a esas posiciones como me pide el entrenador y están cayendo los goles, entonces estoy feliz por mí en lo personal y por el equipo también".

TIJUANA SU CASA

Regresar a jugar al Estadio de Xolos, la cual fue su casa al integrar el equipo de Tijuana, es algo que alegra a Brandon.

Sin embargo, dijo que no tiene claro si festejará si le anota a su ex equipo en el sintético fronterizo, al cual dijo ya está acostumbrado.

"Le tengo mucho amor a Tijuana por lo que me ayudó y el paso que me ha ayudado a tener, entonces no sé que voy a hacer, o sea, meter gol, sí lo tengo en mente, sí la ilusión de meter gol lo veo, ya me lo imagino, pero celebrar, no sé todavía", explicó Vázquez, quién jugó en Xolos entre el 2016-2017.

EMOCIONADO POR LLAMADO A EU

Vázquez fue llamado a la prelista de Estados Unidos para la Nations League de la Concacaf, y dijo que eso demuestra que su decisión de venir a México fue correcta.

"Estar en la lista de Estados Unidos es algo que he tenido en mente, es también un objetivo personal estar siempre en Selección", expresó Brandon.

"Estar ahí también me pone contento y obvio, venir acá ha sido pues un gran reto para mí y obviamente un salto muy importante para mí que he estado disfrutando muchísimo y también obviamente esta liga es gigante, es una plataforma muy grande".

Explicó que la competitividad de la Liga MX ayuda a crecer como jugador y eso la hace diferente aunque no menos difícil que la MLS de Estados Unidos.