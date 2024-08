Disfrutan Rayadas jugar en el Uni.

MONTERREY, NL 21-Aug-2024 .-Las Rayadas se sienten listas para el Clásico Regio de la Copa de Campeones Femenil de la Concacaf, el cual significa el debut de ambos equipos regios en la primera edición del certamen.

El único juego de cuatro de esta fase regular será en el Estadio Universitario este jueves, pero eso no le importa a las Rayadas, según expresaron la portera Pamela Tajonar y la entrenadora, Amelia Valverde.

"Bueno, a mí en lo personal, la verdad, he disfrutado mucho los partidos que me ha tocado jugar aquí, (en el Uni), sí es cierto que siempre te sientes mucho más cómodo con la mayoría de tu afición y en tu estadio, pero para mí ha sido muy divertido jugar estos partidos en los Clásicos, es lo que creo que como jugadora, pues no sé, lo valoras más, y yo he disfrutado cada segundo de los Clásicos de aquí, entonces es lo que tenemos que hacer", dijo Tajonar.

Amelia recordó que incluso las Rayadas ya se han podido coronar en el Estadio Universitario (Apertura 2021), por lo que saben de la experiencia que pudiera representar juegos importantes en la casa de Tigres Femenil.

"Yo creo que este es un equipo que se está acostumbrado a jugar en diferentes ambientes, circunstancias, incluso entornos, como ya lo dice Pamela, y esta no es la excepción", expresó Amelia.

"Le ha correspondido (a Rayadas) incluso ganar títulos en esta cancha, le ha correspondido ganar Clásicos, y bueno, es una nueva oportunidad. Estamos enfocadas en ver positivo, ver cómo podemos contrarrestar, cómo podemos salir a ser un buen juego mañana, y no nos ponemos a pensar qué pasaría si fuera en nuestra casa".

Ambas Rayadas consideraron que la "Concacaf W Champions Cup" es un torneo importante que seguirá solidificando el futbol mexicano femenil de México.

En su primera edición participan 10 equipos, 3 de México, 3 de Estados Unidos, mientras que de Costa Rica, Canadá, Jamaica y Panamá va uno por País.

Hay dos grupos de cinco equipos, los cuales se enfrentarán entre sí para luego avanzar los dos mejores a un "Final Four", que incluirá Semifinales, duelo por el Tercer Lugar y la Gran Final.

La fase grupal, en la que cada equipo jugará cuatro duelos, culminará en octubre de este año y en el Final Four será en mayo del próximo año.

GRUPO A

Gotham (Estados Unidos

Tigres Femenil (México)

Rayadas (México)

Alajuelense (Costa Rica

Frazsiers Whip (Jamaica)

GRUPO B

San Diego Wave FC (Estados Unidos)

Portland Thorns FC (Estados Unidos)

Club América Femenil (México)

Santa Fe FC (Panamá)

Vancouver Whitecaps FC (Canadá)