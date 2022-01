El Canelo aconseja esto para triunfar

Saul "El Canelo" Álvarez en una entrevista en el canal de Youtube Little Giant Boxing, recordó los consejos que hicieron que el boxeador haya llegado al lo mas alto del mundo del box.

Durante la entrevista, El Canelo recordó que durante su infancia se unió al negocio familiar de vender paletas en su natal Guadalajara, Jalisco.

"Yo vendía paletas en los camiones y hoy estoy aquí. A eso voy, donde quiera que estés y tú visualizas algo o ves algo, nada más ten en cuenta que tienes que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, que ames lo que haces y que respetes lo que haces", declaró

Sin embargo el deporte llamo la atención de un muy joven Saul, que termino en alistándose en el gimnasio de José Chepo Reynoso.

"El boxeo lo empecé porque me gusta, porque amo el boxeo y viene de la mano el negocio. Cuando debuté, gané 800 pesos y no me importó. Me sacrificaba dando el peso desde niño, ganando nada, pero lo que me importa es el boxeo. Amo el boxeo, amo el boxeo y después empecé a vivir de él. Vino de la mano el negocio" afirmo en una entrevista para ESPN.

En el 2012 se establece en Estados Unidos cuando su fama empieza a tomar forma dentro del mundo del boxeo hasta convertirse en uno de los mejores púgiles de México