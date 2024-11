El debut inolvidable de Jeremy Márquez.

GUADALAJARA, Jalisco 05-Nov-2024 .-Jeremy Márquez y el Atlas tienen una cita especial esta noche en el Estadio Jalisco, donde recibirán al líder Cruz Azul.

Para Márquez, este enfrentamiento tiene un significado único, ya que evoca el 11 de enero de 2020, cuando Leandro Cufré como técnico del Atlas confío en él para debutar en la Liga MX a sus 18 años.

"La verdad es que sí tengo sentimientos especiales porque fue contra el equipo con el que debuté e hice gol; es un rival al que me encantaría marcar otra vez, y ya lo he hecho en otras ocasiones, así que lo recuerdo con mucho cariño", compartió Márquez.

Cufré y su cuerpo técnico, que incluía a Lucas Ayala y Rafael 'Chiquis' García, hablaron con él durante la semana previa.

"Me dijeron: 'tú sabes que vas a debutar', y les respondí: 'me imagino que sí porque vengo jugando de titular en los entrenamientos'. Me dijeron que estuviera tranquilo, que me apoyarían, y eso me dio mucha confianza, aunque aún estaba muy nervioso desde que estábamos en el hotel de concentración, pensando en lo que pasaría. Cuando el árbitro pitó el inicio, el pulso lo tenía a tope, pero poco a poco me fui soltando y todo salió bien".

En ese partido, Jeremy marcó su primer gol, colaborando en el triunfo rojinegro 2-1 en la Fecha 1 del Clausura 2020. De ese Atlas siguen en el equipo, elementos como Camilo Vargas, Carlos Robles, Hugo Nervo y Édgar Zaldívar.

"Fue una alegría inmensa; cuando vi que el balón entró, lo grité con todo. En realidad, recuerdo muy poco de lo que hice en ese momento; fue una emoción grandísima", comentó Márquez.

Después del partido, Jeremy fue el último en entrar al vestidor y recibió el aplauso de todos sus compañeros.

"Me felicitaron el 'Tincho' (Martín Nervo) y 'Lolo' Reyes; me dieron palabras de apoyo para que mantuviera la calma", recordó.