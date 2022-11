"El Diego no aguantó": Es el cántico que fans mexicanos usarán contra Argentina

Sigue la ´guerra´ entre aficionados previo al duelo entre México y Argentina en Qatar 2022, pues ahora los mexicanos preparan un cántico para provocar a los argentinos.

En redes sociales circula una imagen del cántico que los fans mexicanos piensan usar el próximo sábado 30 de noviembre en el Estadio Lusail.

En las frases destacan a las Malvinas, isla que Argentina perdió en su guerra ante Inglaterra, la inflación que actualmente vive el país sudamericano, y hasta la muerte de Diego Maradona.

"No aguantaron las Malvinas. No aguantaron la inflación. Y la coca que vendemos "El Diego" no la aguantó", es el texto del cántico que circula en redes.

Fans mexicanos y argentinos protagonizan campal en Qatar 2022

La rivalidad entre fans mexicanos y argentinos sobrepasó el límite en Qatar 2022, ya que este jueves protagonizaron una batalla campal en uno de los Fan Fest.

A través de un video compartido en redes sociales se puede observar parte de la riña que de acuerdo con los reportes, inició luego de que ambas aficiones se insultasen y provocasen.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no se han reportado mexicanos detenidos u hospitalizados, después de la trifulca que se dio contra aficionados argentinos en el Fan Fest.

Selección Mexicana se enfrenta a Argentina en Qatar 2022

La Selección Mexicana jugará su segundo duelo de la fase de grupos de Qatar 2022 el próximo sábado y lo hará ante una Argentina que viene de hacer el ridículo ante Arabia Saudita.