´El juez no estaba listo´, dijo Mariana Arceo tras descalificación

Las mexicanas Mayan Oliver y Mariana Arceo no pasaron de sus respectivas semifinales en el Pentatlón Moderno de los Juegos de París, en Versalles.

Oliver, en la semifinal A, finalizó en el undécimo lugar, con 1386 puntos (300 en salto de caballo, 215 en el esgrima, 258 en natación y 613 en el tiro-carrera), mientras que el noveno puesto -límite para la clasificación- registró 1389 unidades con la representante de Lituania, Laura Asadauskaite.

Por su parte, Mariana Arceo culminó con el lugar 18 general en Versalles, al verse afectada por una salida adelantada en el salto (hípica), decidió acabar la prueba y conectar con el público.

"Muy molesta por la eliminación en el caballo, no era justo. Al parecer, el juez no estaba listo y tenía que haberme esperado a él. Sonó la campana, pero no me detuve, el juez no sabe que llevo cuatro años entrenando para pasar esta pista de equitación, por eso terminé y pedí apoyo del público mínimo para que se dieran cuenta que realmente somos humanos y no era justo", explicó tras finalizar el tiro-carrera.

Como último lugar de la clasificación, Mariana Arceo sumó 1074 puntos (0 en hípica, 193 en esgrima, 279 en natación y 602 en tiro carrera).

"Feliz de que terminé el ciclo con la cara en alto, por haber hecho las cosas bien en todos los aspectos. Venía por la medalla, tengo las capacidades, estoy en el top-10 del mundo, toda la temporada estuve ahí, desafortunadamente la gente tóxica, mala, hicieron que mi equipo de trabajo se tuviera que cambiar seis meses antes de los Juegos de París, cuando llevaba siete años de trabajo y estábamos creciendo", añadió la atleta que ya piensa en el siguiente ciclo de Los Ángeles 2028.