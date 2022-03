"El Piojo" pide al Tata hacerse un lado por su salud

Durante una entrevista con ESPN, el actual entrenador del Tigres afirmó que es preocupante la salud del Tata Martino, por lo cual pidió que el director técnico de la selección mexicana, retire del puesto para que uno más dispuesto ocupe su lugar.

La salud del ojo de Martino ha provocado que se haya perdido de tres juegos de la selección para su pase a la copa del mundo Qatar 2022, además de los malos resultados han puesto en duda su presencia en el banquillo para la justa mundialista.

Durante el programa Ahora o Nunca de ESPN, el Piojo Herrera mostró su molestia y preocupación por el destino de la selección mexicana.

"Está en las puertas de Qatar, sería realmente una tragedia lo que tenga que suceder, pero si no tiene salud obviamente tendría que hacerse a un lado. Creo que él tendría que haber estado ayer ahí, si vuela a Argentina también puede volar a Honduras. Son las cosas que de repente a nosotros no nos caen bien"

Al ser cuestionado si quisiera volver a la selección, Herrera descartó esta oferta, asegurando que se encuentra enfocado en conseguir la gloria con el Tigres

"Sinceramente en mi cabeza está 100% con Tigres, quiero ganar algo importante acá; también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la selección, pero hoy no pasa por mí. Tengo un contrato con Tigres y si hay una circunstancia, la Federación tendría que hablar primero con Tigres", aclaró.