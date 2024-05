El Piojo se va de los Xolos por malos resultados

Este pasado miércoles, el club de futbol de la ciudad de Tijuana, los Xolos, tomaron la decisión de terminar su relación con el director técnico Miguel "Piojo" Herrera, esto por el pobre desempeño en el banquillo, que mantiene al equipo en el antepenúltimo de la tabla general.

"De común acuerdo, Miguel Herrera deja de ser director técnico de nuestro equipo. Agradecemos a Miguel y a su cuerpo técnico el trabajo y compromiso, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", informó el club Tijuana en un breve comunicado.

Por su parte, Miguel "Piojo" Herrera agradeció a la directiva por la oportunidad, pero pidió disculpas a la afición por su desempeño.

"Desafortunadamente fue un fracaso"



"En común acuerdo he decidido separarme del plantel, no sin antes agradecer al club por su apoyo incondicional en todo momento. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos que este gran club y la afición se merecen", publicó Herrera en sus redes sociales.

Herrera llegó en una segunda etapa a Tijuana en febrero de 2023, en sustitución del argentino Ricardo Valiño, y en su paso por el club registró 10 triunfos, 13 empates y 24 derrotas.