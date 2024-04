El sur le da vida a Matt Adams; reconoce nivel de la LMB

Matt Adams tiene una carrera que incluye más de 100 jonrones en Grandes Ligas a lo largo de 10 temporadas, donde facturó cerca de 14 millones de dólares y ganó un título de Serie Mundial. Pese a eso y tras jugar el 2023 en ligas menores, se ha enfundado en la casaca de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Me encanta el juego", dijo Adams, de 35 años, "Toda mi vida lo he jugado, y mientras mi cuerpo me lo permita quiero seguir poniéndome un uniforme y salir a jugar, es de las cosas que más amo en la vida.

Estoy muy contento con la oportunidad de venir a jugar aquí, de continuar mi carrera en un nivel muy alto, y a la par aprender de la cultura y tradiciones de este gran país".

Hasta antes de la pretemporada, Adams nunca había estado en México.

He tenido muchos amigos mexicanos, siempre había querido venir, vacaciones, o algo. Nunca imaginé que mi primera vez sería como jugador".

La llegada de Adams a la liga coincide con uno de los años donde más exjugadores estelares del beisbol de Grandes Ligas han arribado a la LMB. En total 88 peloteros con experiencia en el mejor beisbol del mundo juegan por primera vez en este circuito en 2024.

Adams se suma a otros nombres con carreras estelares como Trevor Bauer, Robinson Canó, Jonathan Schoop, Billy Hamilton, entre otros.

Yo no siento que sea una liga de retiro", explica Adams. "Ve esos nombres que están llegando y sumados a otros que no han podido hacer el equipo, creo que eso te habla del súper nivel al que se juega aquí. Es como si fuera la tercera mejor liga del mundo".

Yo quiero ser campeón aquí, ayudar al equipo, pero te mentiría si no te digo que también juego con mucha intensidad pensando en que un equipo de Grandes Ligas me pueda ver y tenga una oportunidad de regresar", explicó.

Adams suma dos jonrones en la temporada, el primero lo dio en Monterrey, pero el segundo fue durante el encuentro inaugural en Tijuana, donde 17 aficionados lo ovacionaron.

Es un ambiente eléctrico", dijo Adams. "La verdad es que sabía que el aficionado mexicano era ruidoso, pero no sabía qué tanto. Sí me sorprendió, al ir recorriendo las bases, sentí toda esa energía, casi como si fuera un juego de playoffs de Grandes Ligas".