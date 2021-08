Encuentran muerta a atleta olímpica Neozelandesa

CIUDAD DE MÉXICO.- Encontrada sin vida dentro de su casa, así fue hallada Olivia Podmore, ciclista olímpica en Río 2016 y representante de Nueva Zelanda en la disciplina de Ciclismo.

Aunque no se sabe la causa del deceso de la atleta de 24 años, se cree que está asociado a causas de su salud mental, pues estaba atravesando por un cuadro de depresión al no poder asistir a los recién terminados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Podmore había logrado la clasificación por la mínima para los JJJOO, pero su delegación no la escogió como representante del país oceánico.

Un día antes de su muerte, la ciclista se dirigió a su Instagram para colocar un posteo en donde denotaba su sentir tras no calificar. La publicación fue borrada tiempo después y su cuenta de Twitter se ha puesto como privada tras el suceso.

"El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro, pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes"

Recordar que en estos mismos Juegos un tema recurrente fue la salud mental, pues Simone Biles fue quien más alzo la voz sobre ello y quien llegó a ausentarse de varias competencias por la misma situación. Sin dejar de lado a la tenista Naomi Osaka, quien también se expresó sobre el tema.

El Comité Olímpico de Nueva Zelanda se manifestó diciendo que revisarán sus protocolos en cuanto el estado de salud mental de sus atletas. Funcionarios deportivos dicen que la atleta se había puesto en contacto con diferentes servicios de apoyo con los que los deportistas de dicha delegación cuentan.