Enrique Bermúdez cumple su promesa y se pinta el escudo del Atlas FC en la cabeza

Enrique Bermudez cumplió su promesa y se pintó el escudo del Atlas FC en la cabeza, luego de que el cuadro rojinegro se consagrara campeón de la Liga MX después de 70 años.

Fue en el programa ´Línea de 4', de TUDN, donde el famoso ´Perro´ desveló la obra de arte que se hizo en su mítica pelona: el escudo rojinegro incluyendo la segunda estrella.

El experimentado narrador señaló que, sin duda, el segundo título de La Academia ha sido el momento "más grande" que le ha tocado vivir en su larga trayectoria profesional. .

"Fue especial, ni en una Copa del Mundo. Es el ambiente más grande que me ha tocado vivir en toda mi carrera", señaló el ´Perro´, quien después mostró su cabeza.

"No es porque sea yo rojinegro. He narrado finales de Monterrey, he narrado Cruz Azul y América. Nunca en la vida había visto un ambiente tan fuerte, un apoyo tan grande como este del Atlas. No es por (ser) rojinegro. Fue especial, ni en una Copa del Mundo. Es el ambiente más grande que me ha tocado vivir en toda mi carrera" ENRIQUE 'PERRO' BERMÚDEZ Enrique Bermúdez, al borde de las lágrimas tras narrar título del Atlas FC Así como hace seis meses fue Paco Villa el que se hizo tendencia por el título de Cruz Azul, ahora fue Enrique Bermúdez

Y es que hizo una épica narración del momento en el que Julio Furch anotó el penal decisivo que le dio el título al cuadro rojinegro, el primero en 70 años , casi al borde de las lágrimas.

"Atlas, Atlas, Atlas es campeón del futbol mexicano. Cuántas gentes murieron, cuánto millones no te vieron campeón desde 1951?, dijo notablemente emocionado.

"Atlas, Atlas, Atlas es campeón del futbol mexicano. Cuántas gentes murieron, cuánto millones no te vieron campeón desde 1951, cuánta gente, cuántos apodos, fuiste El Margaritas, La Academia y ahora La Furia. Atlas, campeón del futbol mexicano." ENRIQUE BERMÚDEZ

ENRIQUE BERMÚDEZ Y es que el Atlas FC le dio una enorme alegría a cientos de miles aficionados rojinegros, de la cual la gran mayoría nunca habían visto campeón a su equipo.

Por eso tan emotivo el discurso del Perro, sobre todo con la frase: "Cuántas gentes murieron, cuánto millones no te vieron campeón desde 1951?.

El último campeonato que el Atlas había conseguido, hasta antes del domingo, fue en la temporada 1950-51 , cuando quedó en primer lugar de la tabla general.

Enrique Bermúdez es uno de muchas celebridades que son aficionados recalcitrantes del Atlas FC y que han celebrado con todo el histórico título del cuadro rojinegro.

Además del ´Perro´ otros fans famosos del cuadro tapatío son David Medrano, quien también narró el título de manera emotiva, Alejandro Fernández, Eddy Reynoso y Guillermo del Toro.

Pero también hay futbolistas históricos de nuestro país que son enamorados del Atlas FC, como Rafael Márquez y Andrés Guardado.

´El Principito´ incluso llegó hasta las lágrimas al ver a sus rojinegros ganar el campeonato, además de que al día siguiente llegó al entrenamiento del Betis con la camiseta de los Zorros.