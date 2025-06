Entrevista reveladora: Juan Carlos Osorio y su arrepentimiento sincero

CIUDAD DE MÉXICO, 27-Jun-2025.- El entrenador Juan Carlos Osorio se arrepiente de salir de la Selección Mexicana, lo cual hizo por una infidelidad y por Colombia.

En entrevista con David Faitelson en TUDN, el colombiano aceptó que se equivocó hace varios años y que trató de salvar su matrimonio.

"Y hoy en día es un karma. Sí, porque en su momento yo lo hice por dos razones fundamentales. Primero porque en ese momento y efectivamente, dos tres años atrás yo me yo había cometido una equivocación pues en ese momento se me acusó a mí de infidelidad. Yo lo acepté y tratando de corregirlo y de mantener en ese momento el que era mi hogar y por proteger a mis hijos y a mi ex yo lo consideré muy seriamente", contó Osorio.

La segunda razón del también ex entrenador de Xolos de Tijuana fue que le prometieron dirigir a la Selección de Colombia tras el Mundial de Rusia 2018, último torneo en el banquillo del Tri.

"Y de segundo durante el tiempo que estuvimos en Rusia hubo acercamientos de la selección Colombia conmigo y básicamente me prometieron que yo iba a ser el próximo seleccionador y yo la creí. Y yo uní esos dos esos dos elementos y tomé la decisión", relató.

Osorio fue técnico nacional de octubre de 2015 hasta Rusia. Dirigió la Eliminatoria Mundialista, terminando primero del Hexagonal; la Copa América Centenario, siendo eliminado en Cuartos de Final por Chile, cayendo 7-0 en aquel partido; la Copa Oro 2017, perdiendo 1-0 con Jamaica las Semifinales, y la Copa Confederaciones 2017, siendo cuartos tras sucumbir 4-1 con Alemania en Semifinales y 2-1 con Portugal en el juego por el tercer lugar.

El técnico colombiano se dice agradecido de México.

"Estoy muy agradecido y los estaré por siempre con México. Por eso me dolió lo que hablamos de Chivas (quien lo buscó para ser su DT pero al final lo descartaron) porque yo creo mucho en ustedes como nación, en ustedes como nación futbolera, y en ustedes como raza y creo en el recurso que tienen. El recurso humano es muy, muy bueno.

"Hasta hoy vivo muy arrepentido. Creo que es el error más grande que he cometido en mi carrera profesional, sobre todo porque en el día a día yo creo que yo soy un entrenador de alto nivel. Ahora, como seleccionador, como técnico, como mánager, yo me puedo equivocar en un cambio en una selección, pero sin embargo me creo muy competente", declaró.