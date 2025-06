"Puros mexicanos me parece una pen...": Suárez Gomís critica fuertemente a Chivas

Durante una entrevista en el podcast conducido por Ricardo Peláez, el actor Héctor Suárez Gomís lanzó duras críticas hacia el futbol mexicano, enfocando su molestia principalmente en Chivas, club al que calificó de estar en desventaja por mantener su histórica política de jugar solo con futbolistas mexicanos.

Suárez Gomís fue contundente al señalar que seguir insistiendo con una plantilla exclusivamente nacional "me parece una pen#?4", postura que argumentó asegurando que eso pone al equipo "en desventaja frente al resto de los clubes de la Liga MX".

"Hoy, sobre todo en México, estás tú solito dando ventaja a todos los equipos", dijo el actor, en referencia al impacto competitivo que, según su opinión, provoca esa política de alineación.

El también conductor de televisión aprovechó la conversación para criticar la evolución del delantero Javier ´Chicharito´ Hernández. Aunque reconoció su trayectoria, cuestionó su actual actitud, especialmente por la influencia de su coach de vida, Diego Dreyfus. "Esta versión arrogante y pedera no te va y no te creo... Él era encantador. Todo esto con Dreyfus... si le sirve en su vida personal, qué bueno, pero ahí déjalo. No te vuelvas como Dreyfus", expresó.

En su análisis del panorama general del futbol nacional, Suárez Gomís consideró que se tiende a exagerar en el uso de conceptos y etiquetas. "Superclásico", "Superlíder" y términos similares le parecen innecesarios y sin sentido, afirmando que solo buscan inflar una narrativa sin verdadero sustento deportivo.