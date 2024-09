Esperan refuerzos de Tigres Femenil ganarse un puesto.

MONTERREY, NL 02-Sep-2024 .-Tigres Femenil realizó la presentación formal ante los medios de sus seis refuerzos para el Apertura 2024 en el Estadio Universitario.

Itzel González, Andrea Hernández, Ana Seiça, Jimena López, Ana Dias y Natalia Colín, aunque ésta última a la distancia, fueron presentadas oficialmente como Amazonas.

Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo del Club Tigres, y Hugo Ayala, director deportivo de Tigres Femenil, fueron los encargados de darles la bienvenida a las nuevas auriazules.

"Si algo me caracteriza a mi es el poder competir, cuando más he mejorado es cuando tengo buenas compañeras y capacidades fuertes, eso te hace dar el cien por ciento. Me siento bien estar aquí con Ofelia (Solís) y Ceci (Santiago)", expresó la arquera Itzel González.

Por su parte, Ana Seiça, defensora portuguesa que llegó procedente del Club Benfica de su país natal, habló acerca de lo que ha vivido en sus primeros encuentros de la Liga MX Femenil.

"Me siento bien, cuando llegué sentí el nivel de competitividad alto, aquí es muy físico y me encanta. Me caracterizo como una jugadora que le gusta de batallar y pelar mucho en cancha, me está gustando mucho estar aquí, el equipo es muy bueno y hay mucha unión. Me siento cómoda en México y en la Liga", apuntó.

Mientras que Andrea Hernández reveló que para ella fue toda una sorpresa el haber llegado a Tigres Femenil, además de que ha sido de las pocas jugadoras que ha vestido las dos playeras de los equipos regiomontanos.

"Para mí fue una sorpresa, de la noche a la mañana te vas a otro equipo y yo estoy bien, enfocada en lo que viene y mi proceso. Aquí jugar para el otro lado (Rayadas), puede ser divertido, lo disfruté mucho y ahorita no queda más que disfrutar, meterle con esta pasión que me nace al jugar", dijo.

Solo Natalia Colín envío un mensaje virtual, debido a que se encuentra concentrada con la Selección Mexicana Femenil que disputa el Mundial Sub 20 en Colombia.