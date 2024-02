Está 'Hueso' listo para debutar

GUADALAJARA, Jalisco 22-Feb-2024 .-Un desgarre del músculo recto femoral puso a prueba al "Hueso" Reyes.

Luego de tres meses y medio, ya que la lesión se complicó al presentársele seroma en tres ocasiones, Luis Reyes está listo para debutar en el Clausura 2024.

"Me ayudó mucho a valorar todo lo que tengo. Ahora disfruto al doble estar dentro de la cancha, entrenando, y esperando con ansias poder volver y ayudar a mis compañeros, poder poner mi granito de arena. No soy quien voy a dar la solución de que va a regresar "El Hueso" y ya el Atlas va a ganar, no. Pero si voy a intentar contagiar a mis compañeros de hacer las cosas bien. Han sido los meses más complicados de mi carrera por las circunstancias.

"Yo como canterano, quiero seguir haciendo historia en este club. Quiero mucho al Atlas; me ha dado todo, y siento que todavía estoy en deuda con el Atlas por todo lo que me ha dado. A pesar de que ya le he dado un Bicampeonato, quiero ganar más cosas con el club", confesó Reyes, quien ya podría ser tomado en cuenta por Beñat San José para visitar mañana a los Tigres en el Estadio Universitario.

Junto al "Hueso" ya entrenaron tanto el extremo Raymundo Fulgencio como el goleador Eduardo "Mudo" Aguirre, a quienes necesitan los Zorros, pues suman 312 minutos sin anotar, al irse en blanco ante Mazatlán, Pumas y León.

"El equipo está consciente de lo que hemos hecho bien, de lo que ha faltado y estamos listos para mejorar cada situación. Queremos sacar una victoria como visitantes sí o sí el sábado. Sabemos que será complicado, pero también sabemos que Tigres viene de un gran desgaste, y hay que aprovechar eso", agregó Reyes.

El problema radica en que los Zorros llevan 7 salidas al hilo sin ganar, con 6 derrotas dentro de esa racha negativa.