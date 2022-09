ESTADOS UNIDOS EMPATÓ CON ARABIA SAUDITA

Estados Unidos llegará cojeando a la Copa del Mundo, y no solo por todas las lesiones que los acosan. EE. UU. jugó un empate 0-0 contra Arabia Saudita, rival de la Selección Mexicana en Qatar, el martes por la noche en Murcia, España, que estuvo entre poco impresionante y alarmante.

Después de no lograr tiros a puerta en la derrota del viernes por 2-0 ante Japón, Estados Unidos consiguió solo dos contra los saudíes en el puesto 53 del ranking en el último partido de preparación de los estadounidenses. Entre sus últimos siete juegos contra naciones encaminadas a la Copa del Mundo, EE. UU. tiene una victoria, tres derrotas y tres empates, y fue blanqueado seis veces.

Los delanteros Ricardo Pepi, Jesús Ferreira y Josh Sargent se combinaron para cinco toques en el área rival durante los dos partidos, según Opta.

"Tuvimos un mejor desempeño que el último juego", dijo Pepi. "Todos tenemos que volver a nuestros clubes, ocuparnos de nuestros propios asuntos y todos estaremos listos".

Gio Reyna, a menudo lesionado, salió en el minuto 30 debido a una tensión muscular. Christian Pulisic estuvo entre cuatro cambios, regresando a la mermada alineación de EE. UU. después de perderse el viernes por una lesión no especificada.

Arabia Saudita está en un grupo de la Copa del Mundo con el No. 3 en el Ranking FIFA Argentina, el No. 26 Polonia y el No. 12 México.