FIFA confirma ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026 en México

ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO — La FIFA confirmó hoy los detalles oficiales para la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, que se celebra este jueves en el Estadio Ciudad de México, consolidando el inicio de la edición más grande en la historia del torneo de futbol ante millones de espectadores en todo el planeta.

El espectáculo de apertura comenzará oficialmente 90 minutos antes del partido inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica. La inauguración combinará el futbol, la música y la cultura en un evento que representa la primera de tres ceremonias organizadas por los países coanfitriones, ya que posteriormente Canadá y Estados Unidos también realizarán sus propios eventos especiales.

Detalles confirmados

Entre los momentos más destacados confirmados por el organismo rector se encuentra la interpretación del Himno Nacional Mexicano, la cual estará a cargo del cantante Alejandro Fernández. Por su parte, la intérprete sudafricana Tyla entonará el himno de su nación previo al silbatazo inicial de la justa mundialista.

La ceremonia también contará con la participación de la actriz Salma Hayek Pinault en su rol formal como embajadora del Mundial 2026. La estrella mexicana será la encargada de dar la bienvenida a los aficionados en una celebración que busca destacar explícitamente la unión de culturas a través del deporte.

Artistas destacados

En el ámbito estrictamente musical, la FIFA ratificó que el cantante Ryan Castro compartirá escenario con J Balvin en una de las presentaciones principales del show. A ellos se sumará la colombiana Shakira, señalada como una de las artistas más esperadas de la jornada y quien vuelve a estar ligada de manera oficial a una Copa del Mundo.

El elenco completo de artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026 en México incluye a las agrupaciones Maná y Los Ángeles Azules, así como a Belinda, Burna Boy, Danny Ocean y Lila Downs, quienes forman parte del álbum oficial de la competencia.

Arranca el FIFA Fan Festival en Monterrey

De forma simultánea al partido inaugural en la capital, la cuenta regresiva terminó en el norte del país con el inicio formal del FIFA Fan Festival en Monterrey, Nuevo León. El festival está ubicado en las instalaciones del Parque Fundidora, sitio donde se mezclará la música y el futbol con conciertos diarios enfocados en promover el talento regiomontano y albergar figuras de talla internacional.

La cartelera oficial de conciertos en el Parque Fundidora de Monterrey incluye la presentación de Chayanne el próximo 13 de junio a las 21:00 horas, seguida por la banda de rock Imagine Dragons el 21 de junio a las 20:00 horas. Asimismo, la música regional se hará presente con Grupo Firme el 24 de junio a las 21:45 horas, mientras que el cantante español Enrique Iglesias se presentará el 28 de junio a las 19:30 horas para completar la oferta cultural de esta sede.