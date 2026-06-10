FIFA confirma a Alejandro Fernández y Salma Hayek para el Mundial 2026

¡Más invitados! FIFA confirma a Alejandro Fernández, Salma Hayek y Ryan Castro para abrir el Mundial 2026 en la CDMX.

La espera terminó. La Copa del Mundo 2026 levantará el telón este jueves en la Ciudad de México con una ceremonia inaugural que promete convertir al Estadio Ciudad de México en el primer gran escenario cultural, musical y deportivo del torneo más grande en la historia de la FIFA.

El espectáculo comenzará a las 11:30 de la mañana, 90 minutos antes del duelo inaugural entre México y Sudáfrica, pactado para la 1 de la tarde.

La FIFA recomendó a los aficionados llegar con anticipación, ya que las puertas del inmueble abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial y habrá activaciones, dinámicas, recompensas y entretenimiento previo al partido.

La ceremonia marcará un momento especial para México, que será el encargado de abrir una trilogía de festejos inaugurales que continuará en Canadá y Estados Unidos, los otros dos países anfitriones del Mundial 2026.

¿Quiénes cantarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La FIFA confirmó una cartelera de alto impacto para el arranque del torneo. El show principal contará con la participación de Shakira, Maná, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean y Burna Boy, quienes darán vida al álbum oficial de la Copa del Mundo 2026.

Además, Ryan Castro se unirá a J Balvin en el escenario para una presentación especial, mientras que la actriz, directora y productora Salma Hayek Pinault, nominada al Premio de la Academia, tomará la cancha como embajadora del Mundial 2026 para dar la bienvenida a los aficionados y celebrar el espíritu global del fútbol.