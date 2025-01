Fin a la espera: Jasson Atondo, campeón de bateo de la LMP

Jasson Atondo por fin ganó el cetro de bateo de la Liga Mexicana del Pacífico.

Hace seis años, en su temporada de novato con Naranjeros, estuvo muy cerca de quedarse con el premio, pero el último día del calendario regular, Francisco Peguero, quien era entonces su compañero, superó su promedio, con lo que se quedó muy cerca de ser el primer pelotero en ganar el mismo año el reconocimiento de Novato del Año y ser el campeón bateador.

Le doy gracias a Dios por este título de bateo. Me siento bendecido y contento" dijo Atondo después del final del último partido de la temporada al saber que había alcanzado la proeza que se le negó en 2018.

Ese año que lo perdí, a lo mejor no me tocaba... Pero ahora sí. Voy a disfrutarlo con mi hija, mi esposa y mi familia. Estoy muy feliz por haberlo logrado", relató el infielder, quien recordó cómo durante la pretemporada algunos compañeros y coaches ya vislumbraban este logro.

Cuando llegué a pretemporada fue un poco difícil porque venía de una lesión en la mano", recordó. "Me acuerdo muy bien que Agustín Murillo, en una práctica, me dijo: ´Vas a ser el champion bat, Jasson,´ y también Carlos Sievers, el coach de bateo, me lo mencionó. Ahora nos estamos acordando de eso, y me siento muy contento".

Atondo agradeció a quienes lo apoyaron en su camino, incluyendo al manager Juan Gabriel Castro y al cuerpo técnico.

En el último juego, Castro entró al terreno en la tercera entrada para remover de las paradas cortas a Atondo, con el propósito de que la afición lo ovacionara como el virtual ganador del cetro, que se confirmó unas horas más tarde.

Fue un momento muy emocionante, no me lo esperaba. Le dije a Juan Gabriel que me hubiera avisado porque no sabía ni qué hacer. Estoy muy agradecido con la afición de Naranjeros de Hermosillo por el gran cariño que me han mostrado siempre".

Robert Stock ganó la triple corona de pitcheo de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), para ser apenas el sexto lanzador en la historia en conseguirlo.

Aunque desde su última salida, cuando aún restaban cuatro juegos del calendario, puso estadísticas inalcanzables, fue hasta el final de la campaña que se le pudo acreditar al pitcher de la novena de Hermosillo.

La clave para mí ha sido lo bien que ha estado mi equipo", dijo Stock, quien terminó la campaña con una efectividad de 1.60, sumó 78 ponches y alcanzó 10 triunfos.

La triple corona incluye ponches, para hacerlos necesitas de un buen catcher, efectividad, para lo que necesitas una buena defensiva, y juegos ganados en los que tiene que ver el bateo y el pitcheo de relevo. La triple corona llevará mi nombre, pero es un mérito de todo el equipo".

Stock es apenas el primer lanzador en la historia de Naranjeros, franquicia con más campeonatos en la LMP con 17, en conquistar la triple corona. Incluso es también el primero en llegar a 10 triunfos en una temporada de 68 juegos.

Mercedes Esquer (Mexicali) fue el primero en conquistar la triple corona de pitcheo en la temporada 1988-1989 y el cubano, Elian Leyva (Jalisco) era el más reciente en 2018-2019.