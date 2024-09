Finamex da incentivo de hasta 200 mil pesos a medallistas.

CIUDAD DE MÉXICO 02-Sep-2024 .-Los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 recibieron un reconocimiento económico tras su participación en la justa.

Osmar Olvera, Prisca Awiti, Marco Verde, Juan Celaya, Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz fueron reconocidos con un incentivo de hasta 200 mil pesos por parte de Finamex.

Este lunes, durante un evento en la CDMX en el que también estuvieron presentes como invitados especiales otros ex deportistas tricolores como Fernando Platas, Olvera y Prisca recibieron el reconocimiento de manos de los representantes de la casa de bolsa y empresa mexicana de inversión, Eduardo Carrillo y José Antonio Ezquerra.

"Lo que más he invertido es mi tiempo, no solo de entrenar, todos los años de sacrificio. Irme lejos de mi familia ha sido la inversión más difícil de mi vida. Es toda una vida de esfuerzo. Es algo bonito que estén reconociendo mi logro. Como deportista no tenemos muchas cosas fuera del deporte. Por eso es importante entender como invertir y lo que hace Finamex es un apoyo muy importante", dijo Prisca Awiti.

Antes de los JO, Finamex se comprometió a otorgar premios a los deportistas mexicanos que se colgaran una presea: 500 mil pesos por el oro, 200 mil por la plata y 100 mil por el bronce.

"Es muy importante cuando la iniciativa privada se acerca porque motivan al atleta a seguir, porque tienes un soporte y se agradece la confianza y que ahora Finamex nos premie con esto nos motiva a seguir inspirando a nuevas generaciones para que vean lo que pueden lograr. Es importante invertir para el futuro, porque tenemos un respaldo, es importante que nos enseñan a invertir ese dinero para el futuro, porque la carrera deportiva se acababa y es importante invertir fuera del deporte", señaló por su parte Olvera.

Aunque el resto de medallistas mexicanos no asistieron al evento, todos recibirán su respectiva recompensa económica.