Floyd Mayweather Jr promete dar espectáculo en México

La leyenda del boxeo, Floyd Mayweather Jr, está en nuestro país listo para lo que será su compromiso del fin de semana ante John Gotti III. El pugilista estadunidense, quien presume un récord de 50 victorias por cero derrotas, mencionó su gusto por estar en México pues sabe de la tradición boxística que tiene nuestro país y recordó los aguerridos combates entre su tío, el fallecido Roger Mayweather, y el gran campeón mexicano, Julio César Chávez.

Admiro el pedigrí de los boxeadores mexicanos, desde que era niño crecí viendo a campeones y gladiadores legendarios de este país. Mi tío (Roger Mayweather) se enfrentó dos veces a Chávez y estuvo cerca de ganarle. Estoy emocionado de estar aquí", comentó el púgil de 47 años.

Fiel a su estilo, el medallista olímpico en Atlanta 96, comentó sobre su siguiente combate el cual no parece preocuparle, pues, para Mayweather es otro día más en la oficina, lo que si garantizó fue que dará un gran espectáculo.

Soy y siempre he sido el mejor, no importa lo que me avientes encima, estoy listo, tengo todos los recursos para salir adelante. Vine a mostrar un gran espectáculo, todo mi talento y habilidades, no puedo predecir el futuro, pero lo que sí les puedo garantizar es que voy a dar un gran espectáculo que sea inolvidable", afirmó el Money.

Por su parte, John Gotti III se dijo contento con Floyd Mayweather por concederle la revancha descartando que exista una sed de venganza sobre todo teniendo en cuenta que ambos peleadores se enfrentaron en junio del año pasado, terminando su combate muy calientito pues ambos equipos que acompañan a los gladiadores terminaron en una batalla campal.

Desde que fue la pelea hace 14 meses, he cambiado como boxeador. mental y físicamente. Fue mi primera vez en un escenario así de grande, a veces me dio nervios y no saqué lo mejor de mí, sentí los golpes de Floyd, sus movimientos, está en buena forma a sus 47 años", apuntó el joven de 31 años.